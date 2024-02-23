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    Son 24 saatte 3 büyük Güneş patlaması yaşandı: Mevcut döngünün en güçlüsü!

    NASA, Güneş üzerinde X6.3 derecelendirmesine sahip bir Güneş patlaması meydana geldiğini ve bu patlamadan dolayı iletişim kesintileri yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
    NASA uyardı: Son 24 saatte 3 büyük Güneş patlaması yaşandı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Solar Dynamics Observatory (Güneş Dinamikleri Gözlemevi) son 24 saat içerisinde üç adet üst düzey X sınıfı Güneş patlaması (veya Güneş püskürtüsü) tespit etti. İlk ikisi yedi saat arayla meydana gelirken sırasıyla X1.9 ve X1.6 olarak derecelendirildiler. Mevcut 11 yıllık Güneş döngüsünün en güçlüsü olan üçüncüsü ise X6.3 olarak derecelendirildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve NASA geçici bozulma veya tamamen sinyal kaybı uyarısında bulundu.

    Güneş patlaması nedir?

    NASA uyardı: Son 24 saatte 3 büyük Güneş patlaması yaşandı Tam Boyutta Gör
    Güneş patlamaları, Güneş püskürtüsü veya radyasyon patlamaları A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılıyor. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanları olarak raporlanıyor. Bu aktiviteler genellikle Güneş lekelerinden kaynaklanıyor. Güneş lekeleri 11 yıllık Güneş döngüsünün zirvesine yakın zamanlarda daha fazla oluşuyor. Şu anki 25 numaralı döngünün bu yıl zirveye ulaşması bekleniyor. Ne kadar çok Güneş lekesi olursa, Güneş patlamaları için o kadar çok fırsatın doğduğu belirtiliyor. Güneş patlamaları, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini bozabilirken uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabilir.

    Kısa dalga radyo kesintisine neden oldu

    NASA uyardı: Son 24 saatte 3 büyük Güneş patlaması yaşandı Tam Boyutta Gör
    Güneş patlamalarıyla birlikte bunlara eşlik eden koronal kütle atımları (Taçküre kütle atımı - CME) da oluşuyor. CME’ler sistem boyunca ve Dünya’da atmosferik olaylara neden olabiliyor. X sınıfı Güneş patlamalarının üçü de Dünya’da (Hwaii ve Avustralya) kısa dalga radyo iletişiminde kesintiye neden olsa da üç patlama da bir CME oluşturmadı. Radyo kesintisinin yaşandığı yerlerde 30 MHz'in altındaki tüm frekanslarda sinyal kaybı yaşandı.

    Spaceweather.com'a göre patlamaların yaşandığı Güneş lekesinin önümüzdeki günlerde Dünya'ya yönelik daha fazla patlamaya yol açabilir. Raporda, her bir patlamada ortaya çıkan yoğun ultraviyole radyasyonun Dünya atmosferinin üst katmanlarının iyonlaşmasına yol açtığı ve bunun da iletişim kesintilerine neden olduğu belirtiliyor.

    Güneş döngüsünün zirvesine yaklaşıyoruz

    Güneş’te yaşanan aktiviteler, yıldızının doğal yaşamanın bir parçasıyken yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen Güneş’in manyetik kutuplarının yer değiştirmesi sırasında sıklaşırlar. Bu döngü uzay havasını ve Güneş sistemimizdeki gezegenleri önemli ölçüde etkiler. Bu 11 yıllık döngü iki ana evreden oluşuyor: Maksimum ve minimum. Maksimum evresindeyken Güneş lekeleri ve Güneş patlamalarında artış gözlenir. 2024 yılı içinde Güneş maksimumuna ulaşılması beklendiğinden bu tip olayların daha sık yaşanacağının altı çiziliyor. Yaşanabilecek güçlü patlamalar ve CME’ler sonucunda kutuplarda veya gezegenin alt kısımlarında kuzey ışıklarının görülmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/sun-unleashes-most-powerful-flare-in-current-cycle https://www.spaceweather.com/ https://blogs.nasa.gov/solarcycle25/2024/02/22/strong-solar-flare-erupts-from-sun-10/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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