Son 24 saatte 3 büyük Güneş patlaması yaşandı: Mevcut döngünün en güçlüsü!

Spaceweather.com'a göre patlamaların yaşandığı Güneş lekesinin önümüzdeki günlerde Dünya'ya yönelik daha fazla patlamaya yol açabilir. Raporda, her bir patlamada ortaya çıkan yoğun ultraviyole radyasyonun Dünya atmosferinin üst katmanlarının iyonlaşmasına yol açtığı ve bunun da iletişim kesintilerine neden olduğu belirtiliyor.
Güneş döngüsünün zirvesine yaklaşıyoruz
Güneş’te yaşanan aktiviteler, yıldızının doğal yaşamanın bir parçasıyken yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen Güneş’in manyetik kutuplarının yer değiştirmesi sırasında sıklaşırlar. Bu döngü uzay havasını ve Güneş sistemimizdeki gezegenleri önemli ölçüde etkiler. Bu 11 yıllık döngü iki ana evreden oluşuyor: Maksimum ve minimum. Maksimum evresindeyken Güneş lekeleri ve Güneş patlamalarında artış gözlenir. 2024 yılı içinde Güneş maksimumuna ulaşılması beklendiğinden bu tip olayların daha sık yaşanacağının altı çiziliyor. Yaşanabilecek güçlü patlamalar ve CME’ler sonucunda kutuplarda veya gezegenin alt kısımlarında kuzey ışıklarının görülmesi bekleniyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.