KPop Demon Hunters, Netflix'in en çok izlenen filmi olma yolunda ilerliyor

Netflix adına izlenme rekorları kıran KPop Demon Hunters, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dördüncü filmi hâline geldi. Ancak film hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaştığı için daha da yukarı tırmanacak gibi duruyor. Mevcut gidişat, KPop Demon Hunters'ın çok yakında Red Notice'i geride bırakarak Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmi olacağını gösteriyor.
KPop Demon Hunters, Yeni Bir Seri Başlatabilir
KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.
Hem tüm dünyada popüler hâle gelen KPop türüyle bağlantılı olması, hem de TikTok ve X gibi sosyal ağlarda hızla yayılması, KPop Demon Hunters'ın bu başarısında büyük rol oynamış gibi görünüyor. Çünkü ortaya çıkan başarı Netflix'i bile şaşırtmış durumda. Öte yandan yakalanan bu başarının yeni bir seri başlatmasının kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.