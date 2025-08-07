KPop Demon Hunters, Netflix'in en çok izlenen filmi olma yolunda ilerliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 20 Haziran'da Netflix'te izleyici ile buluşan animasyon filmi KPop Demon Hunters, bu yılın en büyük sürprizlerinden biri oldu. Beklenenden çok daha büyük ilgi gören film, çıkışının üzerinden yedi hafta geçmiş olmasına rağmen Netflix'te en çok izlenenler arasında kalmaya devam ediyor. Kimsenin öngörmediği bu performans, KPop Demon Hunters'ı zirveye adım adım yaklaştırıyor.

Netflix adına izlenme rekorları kıran KPop Demon Hunters, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dördüncü filmi hâline geldi. Ancak film hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaştığı için daha da yukarı tırmanacak gibi duruyor. Mevcut gidişat, KPop Demon Hunters'ın çok yakında Red Notice'i geride bırakarak Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmi olacağını gösteriyor.

KPop Demon Hunters, Yeni Bir Seri Başlatabilir

KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

Hem tüm dünyada popüler hâle gelen KPop türüyle bağlantılı olması, hem de TikTok ve X gibi sosyal ağlarda hızla yayılması, KPop Demon Hunters'ın bu başarısında büyük rol oynamış gibi görünüyor. Çünkü ortaya çıkan başarı Netflix'i bile şaşırtmış durumda. Öte yandan yakalanan bu başarının yeni bir seri başlatmasının kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.

