Netflix’in iOS uygulaması güncellendi: İşte karşınızda yeni arayüz

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl kullanıcı ve hisse kayıpları yaşasa da Netflix hala video akış servisleri arasında popülerliğini koruyor. Kayıplarını düzeltmek için ciddi çalışmalar yapan firma şimdi de iOS uygulamasını için büyük bir güncelleme yayınladı.

Adam Driver MCU'ya katılabilir 2 gün önce eklendi

Yeni tasarım, yeni animasyonlar

Bazı bölgelerde yayınlanan yeni iOS güncellemesi, Netflix uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Artık uygulamayı açtığınızda büyük bir yapım önerisi ile karşılaşıyorsunuz. Büyük bir kart olarak gözüken bu öneri, iPhone’nun ivmeölçerini kullanarak paralaks etkisi de yaratıyor ve böylece ilk andan itibaren kullanıcıları uygulamaya bağlıyor.

Netflix’in geçtiğimiz yıl başlattığı bu yeni tasarım projesini yöneten Janum Trivedi, sosyal medya üzerinden yeni uygulamanın özelliklerini gözler önüne serdi. Videodan da görüldüğü üzere uygulama; animasyonlarında, yapım sayfalarında ve profil geçişlerinde büyük değişiklik yapmış. Ayrıca Trivedi, uygulamanın titremişim geri bildirimi dahil birçok farklı yeniliğe sahip olduğunu da belirtti. Trivedi, Netflix’in yeni tasarımını yönetmiş olsa da kendisi artık firma için çalışmıyor ancak kaynaklarına göre Netflix, yakında benzer bir tasarım yeniliğini Apple TV için yayınlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Netflix'in iOS güncellemesi yeni tasarımı beraberinde getiriyor