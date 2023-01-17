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    Netflix’in iOS uygulaması güncellendi: İşte karşınızda yeni arayüz

    Video akış servislerinin en popüler markalarından olan Netflix, bazı bölgelerde iOS uygulamasını güncellemeye başladı. Yeni güncelleme, birçok tasarımsal yeniliği beraberinde getiriyor.
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    Netflix'in iOS güncellemesi yeni tasarımı beraberinde getiriyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl kullanıcı ve hisse kayıpları yaşasa da Netflix hala video akış servisleri arasında popülerliğini koruyor. Kayıplarını düzeltmek için ciddi çalışmalar yapan firma şimdi de iOS uygulamasını için büyük bir güncelleme yayınladı.

    Yeni tasarım, yeni animasyonlar

    Bazı bölgelerde yayınlanan yeni iOS güncellemesi, Netflix uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Artık uygulamayı açtığınızda büyük bir yapım önerisi ile karşılaşıyorsunuz. Büyük bir kart olarak gözüken bu öneri, iPhone’nun ivmeölçerini kullanarak paralaks etkisi de yaratıyor ve böylece ilk andan itibaren kullanıcıları uygulamaya bağlıyor.

    Netflix’in geçtiğimiz yıl başlattığı bu yeni tasarım projesini yöneten Janum Trivedi, sosyal medya üzerinden yeni uygulamanın özelliklerini gözler önüne serdi. Videodan da görüldüğü üzere uygulama; animasyonlarında, yapım sayfalarında ve profil geçişlerinde büyük değişiklik yapmış. Ayrıca Trivedi, uygulamanın titremişim geri bildirimi dahil birçok farklı yeniliğe sahip olduğunu da belirtti. Trivedi, Netflix’in yeni tasarımını yönetmiş olsa da kendisi artık firma için çalışmıyor ancak kaynaklarına göre Netflix, yakında benzer bir tasarım yeniliğini Apple TV için yayınlayabilir.

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