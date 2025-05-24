Nintendo Switch 2 için USB Mouse desteği doğrulandı

Switch 2, USB Mouse desteği sunacak
Bildiğiniz gibi Nintendo geçtiğimiz ay, yeni nesil oyun konsolu olan Switch 2’yi duyurmuştu. Konsolun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise, Joy-Con kontrolcüsünün mouse/fare olarak kullanabilmesi olmuştu. Özellikle yeni oynanış mekanikleri geliştirmek ve strateji oyunlarının oynanışının kolaylaştırmak için geliştirilen bu özellik, kısa sürede bazı soruların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Nintendo Switch 2, USB Mouse desteği sunacak mı?
Nintendo, Switch 2’nin USB Mouse desteği sunup sunmayacağı hakkında bir açıklama yapmadı ancak Nobunga’s Ambition: Awakening CE oyununun Yapımcısı Michi Ryu, bu özelliği doğruladı. Oyunun Switch 2 üzerinde oynanışını gösteren Ryu, Switch 2’nin USB üzerinden Mouse desteği sunduğunu gösterdi. Switch 2 platformuna USB üzerinden fare bağlamanız durumunda konsol, bu cihazı öncelikli mouse cihazı olarak işaretliyor. Bu durum, Switch 2’nin nişancı ve strateji yapımlarında klavye ve mouse desteği sunabileceğine işaret ediyor. Muhtemelen Fortnite, merakla beklenen konsol üzerinden kontrolcü ve klavye/fare desteği sunan ilk oyunlardan olacaktır sunacaktır.
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