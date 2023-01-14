Adam Driver Marvel Sinematik Evreni’ne katılabilir

Marvel Studios veya Adam Driver konu hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz aylarda Star-Wars filminde yer almış önemli bir oyuncunun Marvel ile görüştüğü belirtilmişti. Görünüşe göre bahsi geçen oyuncu Adam Driver’dı ve kendisi yakında Reed Richards’ı oynamak için anlaşma imzalayabilir. Marvel’ın Reed Richards rolü için düşündüğü diğer isimler ise şu şekilde: Tom Ellis, Genry Cavill, Diego Luna, Orlando Bloom, Penn Badgley, Daniel Craig ve Jamie Dornan. WandaVision’ın yönetmeni Matt Shakman tarafından yönetilecek olan Fantastic Four, 14 Şubat 2025’te vizyona çıkacak.