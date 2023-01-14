Adam Driver Marvel Sinematik Evreni’ne katılabilir

Tam Boyutta Gör Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame sonrası sevilen birçok karaktere elveda diyen Marvel, odağını yeni karakterlere ve hikayelere çeviriyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı karakteri sinematik evrenine getiren firma yakında Fantastik Dörtlü’yü de resmen Marvel Sinematik Evreni’ne getirecek. İddialara göre Adam Driver, bu projede önemli bir role sahip olabilir.

Netflix’ten eğlenceli bir oyun 3 gün önce eklendi

Adam Driver Reed Richards’ı canlandırabilir

Tam Boyutta Gör Doctor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığı’nda Reed Richards’a yer veren Marvel, bu karakter için The Office’ten tanıdığımız John Krasinski ile anlamıştı. Ancak görünüşe göre firma, ana evrendeki Reed Richard için başka oyuncular ile görüşüyor. The Direct’ten gelen iddialara göre Adam Driver, Marvel yöneticileri ile görüşmelerde bulunmuş ve stüdyonun Reed Richards rolü için düşündüğü isimler arasında en önde yer alıyor.

Marvel Studios veya Adam Driver konu hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz aylarda Star-Wars filminde yer almış önemli bir oyuncunun Marvel ile görüştüğü belirtilmişti. Görünüşe göre bahsi geçen oyuncu Adam Driver’dı ve kendisi yakında Reed Richards’ı oynamak için anlaşma imzalayabilir. Marvel’ın Reed Richards rolü için düşündüğü diğer isimler ise şu şekilde: Tom Ellis, Genry Cavill, Diego Luna, Orlando Bloom, Penn Badgley, Daniel Craig ve Jamie Dornan. WandaVision’ın yönetmeni Matt Shakman tarafından yönetilecek olan Fantastic Four, 14 Şubat 2025’te vizyona çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.