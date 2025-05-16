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    Apple ve Epic Games davasında yeni perde: Fortnite iOS'a dönmüyor

    Apple, Fortnite konusunda kararından geri adım atmıyor. Oyun iOS'ta bulunan App Store ve Epic Games Store’dan uzak kalmaya devam edecek. İşte detaylar...       

    Apple ve Epic Games davasında yeni perde: Fortnite iOS'a dönmüyor Tam Boyutta Gör
    Apple ile Epic Games arasında yıllardır süren hukuki savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Fortnite, daha önce duyurulanın aksine ABD ve Avrupa'daki iOS mağazalarına geri dönemeyecek. Epic Games, Apple'ın Fortnite başvurusunu resmen reddettiğini duyurdu.

    Apple Fortnite'a kapıyı kapattı

    Kaçıranlar için Apple ve Epic Games arasında yaşanan Fortnite gerilimi uzun süredir devam ediyor. Yakın tarihte görülen davada, Apple'ın rekabete aykırı davrandığı ve kullanıcıların harici ödeme sistemlerine yönlendirilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilirken, Fortnite'ın mağazalara mağazaya geri dönmesi şart koşulmadı. Apple ise, görünüşe göre bu noktayı kullanarak Fortnite’ı dışarıda tutmaya devam edecek.

    Aktarıldığı kadarıyla 9 Mayıs'ta iOS App Store ve Epic Games Store için yapılan başvuru, Apple'ın uygulama inceleme ekibi tarafından engellendi. Epic, bu kararla birlikte Fortnite'ın dünya genelinde mobil platformlarda çevrimdışı kalacağını açıkladı. Epic Games CEO’su Tim Sweeney ise, Apple'ın karar alma sürecini eleştirdi.

    Uygulama inceleme sürecinin rekabeti engelleyen bir araç olarak kullanıldığını belirten Sweeney, süreçlerin tarafsız şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Bu arada Epic Games, Fortnite’ın iOS’a dönüşünü büyük bir büyüme fırsatı olarak görüyordu.  Ancak Apple’ın tavrı nedeniyle bu potansiyel şimdilik askıya alınmış durumda. Markanın tekrar yasal sürece başvurup başvurmayacağı ise henüz paylaşılmadı. 

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    Evren7 5 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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