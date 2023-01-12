Netflix’in yerli mitolojik dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı

Türk, Kürt, İran, Irak ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan Şahmaran, efsanesine göre bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Efsaneye göre hiç yaşlanmayan bu varlıklar öldüklerinde ruhları kızlarına geçmekte. Dolayısıyla Şahmaran dizisinde Şahsu ile Adana’da karşılaştığı Mar adlı topluluğun lideri Maran arasındaki asırlar öncesine dayanan aşk hikayesini izleyeceğiz.
mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..