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    Netflix’in yerli mitolojik dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in bulunduğu Netflix’in merakla beklenen mitolojik dizisi Şahmaran’dan yeni fragman yayınlandı. Dizi, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

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    Netflix’in yerli dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix, yerli yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmenlik koltuğunda ise Umur Turagay’ın oturduğu Şahmaran dizisinin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşıyor. İzleyicilerin merakla beklediği ve mitolojik bir hikaye anlatacak olan diziden yeni bir fragman da kısa süre önce paylaşılmış durumda.

    Şahmaran dizisi konusu nedir?

    Netflix’in yerli dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix’in Şahmaran dizisinde Serenay Sarıkaya’yı Şahsu karakterine can verirken izleyeceğiz. Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babası ile hesaplaşmak için Adana’ya gider ancak burada kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulur. Mar adı verilen bir toplulukla karşılaşan Şahsu, aslında bir kehanetin tam ortasındadır.

    Türk, Kürt, İran, Irak ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan Şahmaran, efsanesine göre bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Efsaneye göre hiç yaşlanmayan bu varlıklar öldüklerinde ruhları kızlarına geçmekte. Dolayısıyla Şahmaran dizisinde Şahsu ile Adana’da karşılaştığı Mar adlı topluluğun lideri Maran arasındaki asırlar öncesine dayanan aşk hikayesini izleyeceğiz.

    Şahmaran ne zaman çıkacak?

    Netflix’in yerli dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Şahmaran, 20 Ocak 2023’te Netflix’te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya (Şahsu), Burak Deniz (Maran), Mustafa Uğurlu (Davut), Mahir Günşiray (Ural), Mert Ramazan Demir (Cihan), Ebru Özkan (Çavgeş) gibi isimler yer alıyor. Şahmaran dizisinin yayınlanan son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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