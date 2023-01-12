Netflix’in yerli mitolojik dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Netflix, yerli yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmenlik koltuğunda ise Umur Turagay’ın oturduğu Şahmaran dizisinin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşıyor. İzleyicilerin merakla beklediği ve mitolojik bir hikaye anlatacak olan diziden yeni bir fragman da kısa süre önce paylaşılmış durumda.

Şahmaran dizisi konusu nedir?

Tam Boyutta Gör Netflix’in Şahmaran dizisinde Serenay Sarıkaya’yı Şahsu karakterine can verirken izleyeceğiz. Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babası ile hesaplaşmak için Adana’ya gider ancak burada kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulur. Mar adı verilen bir toplulukla karşılaşan Şahsu, aslında bir kehanetin tam ortasındadır.

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Türk, Kürt, İran, Irak ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan Şahmaran, efsanesine göre bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Efsaneye göre hiç yaşlanmayan bu varlıklar öldüklerinde ruhları kızlarına geçmekte. Dolayısıyla Şahmaran dizisinde Şahsu ile Adana’da karşılaştığı Mar adlı topluluğun lideri Maran arasındaki asırlar öncesine dayanan aşk hikayesini izleyeceğiz.

Şahmaran ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Şahmaran, 20 Ocak 2023’te Netflix’te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya (Şahsu), Burak Deniz (Maran), Mustafa Uğurlu (Davut), Mahir Günşiray (Ural), Mert Ramazan Demir (Cihan), Ebru Özkan (Çavgeş) gibi isimler yer alıyor. Şahmaran dizisinin yayınlanan son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Netflix’in yerli dizisi Şahmaran için yeni fragman yayınlandı