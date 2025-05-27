Top Gun 3 geliyor; Yeni film için somut adımlar atılmaya başlandı

Christopher McQuarrie: "Top Gun 3'ün Hikâyesi Hazır"
Son dört Mission: Impossible filmini yazıp yöneten, Maverick'in de senarist ekibinde yer alan Christopher McQuarrie, bu hafta katıldığı bir podcast'te Top Gun 3'ün hikâyesinin hazır olduğunu söyledi. Yeni filmin hikâyesini şekillendirmenin beklediği kadar zor olmadığını söyleyen McQuarrie, hikâyeyi nasıl devam ettireceklerini çözdüklerini ve bu senaryonun artık hazır olduğunu söyledi.
Tom Cruise ve Christopher McQuarrie'nin yeni Top Gun filminde anlatılacak hikâyeyi bulup, bunu senaryoya dönüştürmüş olması, filmin kamera karşısına geçmeye beklediğimizden de yakın olduğunu gösteriyor. Henüz film için bir prodüksiyon takvimi belirlenmiş değil ama artık senaryo hazır olduğu için yakında bu konuda da daha net adımlar atılacaktır.
Tom Cruise'un başrolünü üstleneceği Top Gun 3'te Miles Teller ve Glen Powell da Maverick'te tanıştığımız genç pilotlar olarak geri dönecek. Yönetmen koltuğunda da Maverick'te etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski oturacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: