Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Top Gun 3 geliyor; Yeni film için somut adımlar atılmaya başlandı

    Top Gun: Maverick'in yakaladığı başarı sonrası yeniden hayat bulan Top Gun serisi yeni bir filmle devam edecek. Bir süredir gündemde olan Top Gun 3 için somut adımlar atılmaya başlandı.

    Top Gun 3 Tam Boyutta Gör
    80'lerin sembol filmlerinden olan Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, dünya genelinde 1.49 milyar dolar hasılata ulaşarak en iyimser beklentilerin bile çok üzerinde bir başarıya imza attı. Maverick'in yakaladığı bu başarı, üçüncü filmin de önünü açtı. Nitekim Maverick çıktıktan kısa süre sonra Top Gun 3'ün de çekileceği duyuruldu. O günden beri hazırlık aşamasında olan Top Gun 3, artık yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

    Christopher McQuarrie: "Top Gun 3'ün Hikâyesi Hazır"

    Son dört Mission: Impossible filmini yazıp yöneten, Maverick'in de senarist ekibinde yer alan Christopher McQuarrie, bu hafta katıldığı bir podcast'te Top Gun 3'ün hikâyesinin hazır olduğunu söyledi. Yeni filmin hikâyesini şekillendirmenin beklediği kadar zor olmadığını söyleyen McQuarrie, hikâyeyi nasıl devam ettireceklerini çözdüklerini ve bu senaryonun artık hazır olduğunu söyledi.

    Tom Cruise ve Christopher McQuarrie'nin yeni Top Gun filminde anlatılacak hikâyeyi bulup, bunu senaryoya dönüştürmüş olması, filmin kamera karşısına geçmeye beklediğimizden de yakın olduğunu gösteriyor. Henüz film için bir prodüksiyon takvimi belirlenmiş değil ama artık senaryo hazır olduğu için yakında bu konuda da daha net adımlar atılacaktır.

    Tom Cruise'un başrolünü üstleneceği Top Gun 3'te Miles Teller ve Glen Powell da Maverick'te tanıştığımız genç pilotlar olarak geri dönecek. Yönetmen koltuğunda da Maverick'te etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski oturacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hcl iyonik mi tcl klima yorum starfield türkçe yama ring ne demek sky limit nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16
    ASUS ROG Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum