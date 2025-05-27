Top Gun 3 geliyor; Yeni film için somut adımlar atılmaya başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 80'lerin sembol filmlerinden olan Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, dünya genelinde 1.49 milyar dolar hasılata ulaşarak en iyimser beklentilerin bile çok üzerinde bir başarıya imza attı. Maverick'in yakaladığı bu başarı, üçüncü filmin de önünü açtı. Nitekim Maverick çıktıktan kısa süre sonra Top Gun 3'ün de çekileceği duyuruldu. O günden beri hazırlık aşamasında olan Top Gun 3, artık yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Christopher McQuarrie: "Top Gun 3'ün Hikâyesi Hazır"

Son dört Mission: Impossible filmini yazıp yöneten, Maverick'in de senarist ekibinde yer alan Christopher McQuarrie, bu hafta katıldığı bir podcast'te Top Gun 3'ün hikâyesinin hazır olduğunu söyledi. Yeni filmin hikâyesini şekillendirmenin beklediği kadar zor olmadığını söyleyen McQuarrie, hikâyeyi nasıl devam ettireceklerini çözdüklerini ve bu senaryonun artık hazır olduğunu söyledi.

Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 5 gün önce eklendi

Tom Cruise ve Christopher McQuarrie'nin yeni Top Gun filminde anlatılacak hikâyeyi bulup, bunu senaryoya dönüştürmüş olması, filmin kamera karşısına geçmeye beklediğimizden de yakın olduğunu gösteriyor. Henüz film için bir prodüksiyon takvimi belirlenmiş değil ama artık senaryo hazır olduğu için yakında bu konuda da daha net adımlar atılacaktır.

Tom Cruise'un başrolünü üstleneceği Top Gun 3'te Miles Teller ve Glen Powell da Maverick'te tanıştığımız genç pilotlar olarak geri dönecek. Yönetmen koltuğunda da Maverick'te etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski oturacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Top Gun 3 için somut adımlar atılmaya başlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: