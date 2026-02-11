Giriş
    One Piece 2. sezonuyla geri dönüyor; Yeni fragman yayınlandı

    Netflix'in sevilen dizisi One Piece, iki buçuk yıllık aranın ardından geri dönüyor. Netflix, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak 2. sezondan yeni bir fragman yayınladı. 

    One Piece 2. sezonuyla geri dönüyor; Yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan live-action One Piece dizisi, yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün 2. sezonun resmi fragmanını paylaştı.

    One Piece 2. Sezon, 10 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

    Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

    Ana ekibi yeniden bir araya getiren 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak. One Piece: Into the Grand Line alt başlığını taşıyan 2. sezonda Luffy ve korsan arkadaşları, suikastçılardan oluşan Baroque Works örgütüyle ilk kez karşı karşıya gelecek.

