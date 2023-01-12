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    Aşk-ı Memnu film oluyor, Bihter rolü belli oldu

    Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserini yeniden ekranlara taşımak isteyen TAFF Pictures kolları sıvadı. Yeni filmde Bihter rolünü üstlenecek isim şimdiden belli. 
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    Aşk-ı Memnu Tam Boyutta Gör
    Son olarak 2008-2010 yılları arasında daha modern bir anlayışla çekilen ve Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Bihter rolü şimdiden belli.

    Yeni Aşk-ı Memnu’da kimler oynuyor?

    Birsen Altuntaş’ın haberine göre senaryosunu Merve Göntem’in yazdığı filmin yapımcısı TAFF Pictures olacak. Bihter rolünde ise son dönemin yükselen ismi Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Behlül için henüz bir bilgi yok.

    Ay Yapım’ın üstlendiği önceki versiyonda senaryo Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden biraz uzaklaşarak kendi yorumlarını da katmıştı. Bu bakımdan TAFF Pictures diziye paralel bir çizgi mi izleyecek yoksa eseri mi temel alacak merak konusu.

    Diğer bir ayrıntı ise filmin dijital bir platform için çekiliyor oluşu. Yani sinemalarda görme şansımız olmayacak. Recep İvedik 7 filmi ile birlikte global çapta yeni abone rekoru kıran Disney Plus iddialarda daha önce çıkıyor ki platformun Türkiye için yatırımları arttıracağı biliniyor.

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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