Netflix önerilen içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirecek

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Netflix, öne çıkan içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indiren "Sizin İçin İndirilenler" adlı yeni bir özellik başlattı. Bu servis şirketin resmi web sitesinden de duyuruldu. Yeni özellik yalnızca cihaz sahibinin izni ile etkinleştirilebilecek.

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5GB'a kadar içerik indirilebilecek

Netflix platformunda, istediğiniz dizi, film veya şov programlarını internete erişiminiz olmadığında bile kolayca izlemenizi sağlayan Akıllı İndirme özelliği mevcuttu. Şimdi duyurulan Sizin İçin İndirilenler özelliği de tercihlerinize göre önerilen içeriklerin otomatik bir şekilde cihazınıza indirilmesini sağlayacak.

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Hizmet, cihaza 5GB'a kadar içerik indirebilecek ve istenirse, kullanıcı "İndirilenler" bölümünde işlevi etkinleştirip, devre dışı bırakabilecek. Görünüşe bakılırsa şirket, öneri algoritmasına son derece güveniyor ve yeni özellik Android cihazlar için kullanıma sunulmuş durumda. iOS testlerinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ve bu platform için de kullanıma sunulacağı belirtildi.

https://about.netflix.com/tr/news/downloads-for-you-takes-on-the-go-to-the-next-level

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