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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix önerilen içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirecek

    Netflix, kısıtlı internet erişimi olan kullanıcılara benzer içerikleri sağlamak için "Sizin İçin İndirilenler" adında yeni bir özelliği kullanıma sundu.
    23 Şubat 2021, 13:00 (11 dk.)
    13
    41
    Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix önerilen içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirecek
    Tam Boyutta Gör

    Netflix, öne çıkan içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indiren "Sizin İçin İndirilenler" adlı yeni bir özellik başlattı. Bu servis şirketin resmi web sitesinden de duyuruldu. Yeni özellik yalnızca cihaz sahibinin izni ile etkinleştirilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor"

    5GB'a kadar içerik indirilebilecek

    Netflix platformunda, istediğiniz dizi, film veya şov programlarını internete erişiminiz olmadığında bile kolayca izlemenizi sağlayan Akıllı İndirme özelliği mevcuttu. Şimdi duyurulan Sizin İçin İndirilenler özelliği de tercihlerinize göre önerilen içeriklerin otomatik bir şekilde cihazınıza indirilmesini sağlayacak.

    Netflix önerilen içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirecek
    Tam Boyutta Gör

    Hizmet, cihaza 5GB'a kadar içerik indirebilecek ve istenirse, kullanıcı "İndirilenler" bölümünde işlevi etkinleştirip, devre dışı bırakabilecek. Görünüşe bakılırsa şirket, öneri algoritmasına son derece güveniyor ve yeni özellik Android cihazlar için kullanıma sunulmuş durumda. iOS testlerinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ve bu platform için de kullanıma sunulacağı belirtildi.



    https://about.netflix.com/tr/news/downloads-for-you-takes-on-the-go-to-the-next-level Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 20 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 20 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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