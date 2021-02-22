Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor

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Microsoft 365 ofis paketi için bir yol haritası yayınlayan Microsoft geliştiricileri, gelecek vadeden özelliklerden birini kelime işlemcilerine entegre etme planlarını açıkladı. Şirkete yakın kaynaklara göre, Microsoft Word her kullanıcıya uyum sağlayarak yazmasına yardımcı olacak.

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Metin tahmini ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında Word, Outlook.com ve Microsoft 365'in test sürümüne dahil edilmişti. Özelliğie yalnızca Kuzey Amerikalı kullanıcılar sınırlı bir modda erişebiliyorlardı. Microsoft'un yeni özelliği ile hedeflediği şey, kullanıcıların ne yazacağını tahmin ederek yazma işlemini daha kolay ve daha hızlı hale getirmek olarak açıklanıyor.

Makine öğrenimi destekli olacak

Kullanıcı yazı yazdığı sırada, algoritmaya göre anlam açısından en uygun olan kelimeleri ve cümleleri görecek. Bu kelimeler gri renkte vurgulanacak ve kullanıcının yalnızca uygun metni hızlı bir şekilde girmek için tab tuşuna basması veya önerilen seçenek uygun değilse iptal etmek için Escape tuşuna basması yeterli olacak.

Ek olarak, Microsoft Word yavaş yavaş kullanıcının yazma stiline uyum sağlayacak ve yazım ve dilbilgisi hatalarının azaltılmasına da yardımcı olacak. Microsoft, metni tahmin etmek için bir makine öğrenimi modeli kullandığını açıkladı. Aynı zamanda şirket, kullanıcı tarafından girilen metne erişim sağlamayacak.

https://mspoweruser.com/microsoft-text-predictions-word-for-windows/

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