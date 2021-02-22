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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor

    Yazılım devi Microsoft'un, ofis araçlarıyla ilgili yol haritasını belirledi. Paketteki dikkat çeken yeniliklerden birisi de Word'e gelecek olan metin tahmin özelliği olacak.
    22 Şubat 2021, 22:00 (1 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft 365 ofis paketi için bir yol haritası yayınlayan Microsoft geliştiricileri, gelecek vadeden özelliklerden birini kelime işlemcilerine entegre etme planlarını açıkladı. Şirkete yakın kaynaklara göre, Microsoft Word her kullanıcıya uyum sağlayarak yazmasına yardımcı olacak.

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    Metin tahmini ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında Word, Outlook.com ve Microsoft 365'in test sürümüne dahil edilmişti. Özelliğie yalnızca Kuzey Amerikalı kullanıcılar sınırlı bir modda erişebiliyorlardı. Microsoft'un yeni özelliği ile hedeflediği şey, kullanıcıların ne yazacağını tahmin ederek yazma işlemini daha kolay ve daha hızlı hale getirmek olarak açıklanıyor.

    Makine öğrenimi destekli olacak

    Kullanıcı yazı yazdığı sırada, algoritmaya göre anlam açısından en uygun olan kelimeleri ve cümleleri görecek. Bu kelimeler gri renkte vurgulanacak ve kullanıcının yalnızca uygun metni hızlı bir şekilde girmek için tab tuşuna basması veya önerilen seçenek uygun değilse iptal etmek için Escape tuşuna basması yeterli olacak.

    Ek olarak, Microsoft Word yavaş yavaş kullanıcının yazma stiline uyum sağlayacak ve yazım ve dilbilgisi hatalarının azaltılmasına da yardımcı olacak. Microsoft, metni tahmin etmek için bir makine öğrenimi modeli kullandığını açıkladı. Aynı zamanda şirket, kullanıcı tarafından girilen metne erişim sağlamayacak.



    https://mspoweruser.com/microsoft-text-predictions-word-for-windows/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yazdığımızı okuyacaklar.
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