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    Netflix özel filmi The Trial of the Chicago 7, 48 saatliğine YouTube'da ücretsiz oldu

    Netflix'in geçtiğimiz yıl yayınladığı orijinal filmi The Trial of the Chicago 7 ya da Şikago Yedilisi'nin Yargılanması, 48 saatliğine ücretsiz bir şekilde YouTube'da izlenebilir durumda.
    19 Şubat 2021, 14:16 (Güncellendi, 9 sa.)
    1,5b
    9
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Netflix özel filmi The Trial of the Chicago 7, 48 saatliğine YouTube'da ücretsiz oldu
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    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix, daha önce birçok kez yaptığı gibi bir filmini belirli bir süreliğine YouTube'da ücretsiz izlenebilir hale getirdi.

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    Ücretsiz olarak YouTube'da erişime açtığı film The Trial of The Chicago 7 ya da Türkçesi ile Şikago Yedilisi'nin Yargılanması. Geçtiğimiz yıl yayınlanan film gerçek bir hikayeyi konu alıyor. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi, kişisel olarak tavsiye ediyorum, benim çok sevdiğim bir film olmuştu.

    Filmi buradaki YouTube hesabından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Pazar günü, yani 21 Şubat'ta Türkiye saati ile 11.00'a kadar ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Filmin süresi 2 saat 9 dakika. Ne yazık ki filmin ücretsiz versiyonunda Türkçe altyazı seçeneği olmadığını belirtelim. Yine de YouTube'un otomatik çeviri özelliğini kullanabilirsiniz elbette.

    Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini, Oscar ödüllü Aaron Sorkin üstleniyor. Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Michael Keaton, John Carroll Lynch ve Alex Sharp ise başrollerde.

    Filmin konusu: 1968 Demokratik Ulusal Kongresi'nde barışçıl bir protesto olması amaçlanan gösteriler, polisle ve Ulusal Muhafızlarla şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Protestoyu düzenleyen, aralarında Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden ve Bobby Seale'nin de bulunduğu 7 kişi, ayaklanmaya teşvik için komplo kurmakla suçlandı. Ardından gerçekleşen duruşma, en kötü şöhretli yargılamalardan biri olarak tarihe geçti.



    https://www.theverge.com/2021/2/18/22289576/netflix-trial-of-the-chicago-7-free-youtube-limited-time Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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    WB 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Icerisinde kufur, gay/lesb iliskisi, madde bagimliligi yada kitle provokasyonu olmasa vermezler bedavaya, namuslu is cikmaz bunlardan..
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    fhrstw 6 sa. ( Mesaj Silindi )
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    WB 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Icerisinde kufur, gay/lesb iliskisi, madde bagimliligi yada kitle provokasyonu olmasa vermezler bedavaya, namuslu is cikmaz bunlardan..
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