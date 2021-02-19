Netflix özel filmi The Trial of the Chicago 7, 48 saatliğine YouTube'da ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix, daha önce birçok kez yaptığı gibi bir filmini belirli bir süreliğine YouTube'da ücretsiz izlenebilir hale getirdi.

Ayrıca Bkz. "Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Haftalık Film Önerisi 14: News of the World

Ücretsiz olarak YouTube'da erişime açtığı film The Trial of The Chicago 7 ya da Türkçesi ile Şikago Yedilisi'nin Yargılanması. Geçtiğimiz yıl yayınlanan film gerçek bir hikayeyi konu alıyor. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi, kişisel olarak tavsiye ediyorum, benim çok sevdiğim bir film olmuştu.

Filmi buradaki YouTube hesabından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Pazar günü, yani 21 Şubat'ta Türkiye saati ile 11.00'a kadar ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Filmin süresi 2 saat 9 dakika. Ne yazık ki filmin ücretsiz versiyonunda Türkçe altyazı seçeneği olmadığını belirtelim. Yine de YouTube'un otomatik çeviri özelliğini kullanabilirsiniz elbette.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini, Oscar ödüllü Aaron Sorkin üstleniyor. Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Michael Keaton, John Carroll Lynch ve Alex Sharp ise başrollerde.

Filmin konusu: 1968 Demokratik Ulusal Kongresi'nde barışçıl bir protesto olması amaçlanan gösteriler, polisle ve Ulusal Muhafızlarla şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Protestoyu düzenleyen, aralarında Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden ve Bobby Seale'nin de bulunduğu 7 kişi, ayaklanmaya teşvik için komplo kurmakla suçlandı. Ardından gerçekleşen duruşma, en kötü şöhretli yargılamalardan biri olarak tarihe geçti.

https://www.theverge.com/2021/2/18/22289576/netflix-trial-of-the-chicago-7-free-youtube-limited-time

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.