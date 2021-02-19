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    Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı

    The Walking Dead'in spin-off dizilerinden biri olan Fear The Walking Dead'in altıncı sezon ikinci kısmından bir fragman yayınlandı. Videoyu haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Şubat 2021, 14:00 (9 sa.)
    1,1b
    41
    4
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı
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    Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemlerde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin spin-off dizisi olan Fear The Walking Dead'in yeni bölümlerinden fragman yayınlandı.

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    "Ölüm, yıkım, çürüme" sloganı ile gelen altıncı sezonun ikinci kısmının fragmanında Morgan, Virginia, Alicia (Alycia Debnam-Carey) ve John Dorie (Garrett Dillahunt) dahil olmak üzere tüm temel karakterleri görebiliyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Normalde 2020 yılında başlayan altıncı sezon kasım ayında yayınlanan yedinci bölüm ile sezon arası vermişti. Dizinin altıncı sezonu, sekizinci bölümü ile 11 Nisan'da tekrar ekranlara dönecek. Haftalık olarak yayınlanması planlanan dizinin sekizinci bölümünü Ian Goldberg ve Andrew Chambliss yöntecek. Sezonun ise toplamda 16 bölüm sürmesi planlanıyor.

    Şu anda Fear The Walking Dead'in tüm sezonlarını Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/fear-walking-dead-season-6-part-2-trailer/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Deswaaa (Sercan Toprak) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nick öldük den sonra benim için bitti bu dizi
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    Halilowich (H Y) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Walking Dead öncesini mi anlatıyor bu dizi?
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Halilowich
    Güya öncesini anlatıyor diye çıktı bir süre çok güzelde ilerledi ama aynı şekilde saçma sapan konulara girdiler çok potansiyeli olan ve iyi oyunculuklara sahip bir diziydi ama bende bıraktım baya oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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