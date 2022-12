Japon animasyonları sevenler için en iyi anime dizileri

7. Neon Genesis Evangelion 🤖

Hideaki Anno’nun yönettiği Neon Genesis Evangelion, 1990’lı yıllarda Japon animesinin sembollerinden biri olabilir bilinir. Ünlü mecha animesi, ağırlıklı olarak Shinji Ikari, Rei Ayanami, Asuka Langley Soryu ve Kaworu Nagisa adında dört gencin hikayesini anlatıyor. Dev insansı robot Evangelion’ları yöneten Angels adında düşmanlarla savaşırlar. Bu animeyle birlikte Evangelion üçlemesini de (You are not alone, You can not advance, You can not redo) izlemelisiniz.