Japon animasyonları sevenler için en iyi anime dizileri

Anime sektörü Japonya’da önemli ölçüde gelişti; anime dışında manga, oyunlar, hafif romanlar gibi başka Japon popüler kültürleri de var. Bazı popüler animeler, manga, light novel, video oyunları ve diğer medyalardan uyarlama. İngilizce dublajlı ve altyazılı Japon animasyonları (animeleri) dünya çapında ilgi görüyor. Hangi animeler güzel, anime olarak ne izleyelim? diyenler için işte klasiklerden yepyeni animelere tüm zamanların en iyi anime dizileri:

En iyi anime dizileri ❤️

Tam Boyutta Gör İlk Japon animasyonunun 1917’de yapıldığı ve yayınlandığı biliniyor. 1963’de televizyonda yayınlanan Astro Boy (Mighty Atom olarak da biliniyor), Japonya’daki en eski ünlü animelerden biri. Her yıl yüzlerce yeni anime TV’de, Netflix gibi dijital platformlarda yayınlanıyor ve mutlaka izlemeniz gereken anime dizilerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Siz de “anime olarak ne izlemeliyim?” diyen animelere meraklı izleyiciler arasındaysanız işte en iyi 13 anime dizisi:

1. Fullmetal Alchemist 🪐 Japon bilim kurgu animesi Fullmetal Alchemist (Japoncada Hagaren olarak kısaltılıyor), Dünya çapında en çok izlenen anime dizilerinin başında geliyor. Fullmetal Alchemist ve Fullmetal Alchemist: Brotherhood olmak üzere iki animeye ayrılıyor. Fullmetal Alchemist, manga serisinin hikayesi bitirilmeden önce yayınlandığından hikayesi farklı. Hikayeye bağlı kalmak istiyorsanız, Fullmetal Alchemist: Brotherhood’u izlemelisiniz. Hareketli bölümler sunan Fullmetal Alchemist, Netflix’te bilim kurgu filmleri arasında gösteriliyor. IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın tarihi : 1998 - 1999

: 1998 - 1999 Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Bilim Kurgu Yayınlandığı platform: Amazon Prime

2. Demon Slayer 👹 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotoge tarafından yazılan, Weekly Shonen Jump’ta seri olarak yayınlanan mangadan animeye uyarlama, en güzel anime dizilerinin başında geliyor. Anime dizisinin 26 bölümlük ilk sezonu manga hayranları kadar manga okumayanların da ilgisini çekti. Anime, Japonya’da iblislerin insanlarla birlikte olduğu Taisho döneminde geçiyor. Ana karakterin saflığından kardeşlik ruhuna, tüm karakterlere saygı duyan arkadaşlara kadar mükemmel bir anime için tüm önemli parçaları içeriyor. Kılıçlı iblis avcılarıyla benzersiz iblis karakterleri arasındaki savaş sahneleri etkileyici. IMDb puanı : 8.7

: 8.7 Yayın tarihi : 2019

: 2019 Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik

: Aksiyon, Macera, Fantastik Yayınlandığı platform: Netflix

3. Naruto 🥷🏻 Ninja temalı en büyük animelerden biri olan Naruto, ilk olarak 1999’da Masashi Kishimoto tarafından Weekly Shonen Jump mangası olarak yayınlandı ve 2014’e kadar oynadı. Anime Naruto serisi, 2017’de tamamlandı; 2022-2007’de Naruto, 2007-2017’de Naruto: Shippuen yayınlandı. Arkadaşlar, aileyle güçlü bağlar, ihanet ve ayrılık gibi birçok anime unsuru bu animede bulunuyor. Naruto, pek çok anime hayranına göre animenin zirvesi. IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayın tarihi: 2002 - 2017

2002 - 2017 Tür : Macera, Aksiyon, Fantastik

: Macera, Aksiyon, Fantastik Yayınlandığı platform: Amazon Prime

4. Death Note ☠️ 2003-2006 yılları arasında Weekly Shonen Jump’ta yayınlanan mangaya dayanan gizem ve korku anime dizisi Death Note, yayınlandığı ülke ve dışında büyük ilgi gördü. İyi hazırlanmış hikayeye ek olarak nispeten kısa bir hikaye ile tamamlanmasıyla anime severlerin beğenisini kazandı. IMDb puanı : 9

: 9 Yayın tarihi: 2006 - 2007

2006 - 2007 Tür : Gizem

: Gizem Yayınlandığı platform: Amazon Prime

5. Cowboy Bebop 🤠 1998-1999 yılları arasında en popüler Japon animelerinden biri olan Cowboy Bebop, Japonya’da 26 bölüm yayınlandı. Anime dizisi, ödül avcısı Spike Spiegel ve arkadaşı Jet Black’in suçluları kovaladığı bir yerde geçiyor. Olağanüstü karakter kadrosu, başarılı müziği, sürükleyici hikayesiyle, hem dublajlı hem de altyazılı olarak izlerken keyif alacağınız güzel bir anime. Unutmadan, 2001’de yayınlanan anime filmi Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s Door’u da izlemenizi öneririz. IMDb puanı : 8.9

: 8.9 Yayın tarihi: 1998 - 1999

1998 - 1999 Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Bilim Kurgu Yayınlandığı platform: Netflix ve Amazon Prime

6. Steins;Gate ⏳ Steins;Gate, pek çok anime sever için son yılların en iyi animesi. Bilim kurgu animesi, 24 bölüm olarak 2011’de televizyonda yayınlandı, ardından 2018’de hikayenin devamı niteliğinde Steins;Gate 0 yayınlandı. Dizide ana karakter Rintaro Okabe ve Future Gadge Laboratuvarı’ndan başkaları bir tür zaman makinesi icat etmeye çalışıyor. Anime, zaman döngüsü teorisi olarak biliniyor. IMDb puanı: 8.8

8.8 Yayın tarihi: 2011 - 2018

2011 - 2018 Tür : Bilim Kurgu, Zaman Döngüsü

: Bilim Kurgu, Zaman Döngüsü Yayınlandığı platform: Amazon Prime

7. Neon Genesis Evangelion 🤖 Hideaki Anno’nun yönettiği Neon Genesis Evangelion, 1990’lı yıllarda Japon animesinin sembollerinden biri olabilir bilinir. Ünlü mecha animesi, ağırlıklı olarak Shinji Ikari, Rei Ayanami, Asuka Langley Soryu ve Kaworu Nagisa adında dört gencin hikayesini anlatıyor. Dev insansı robot Evangelion’ları yöneten Angels adında düşmanlarla savaşırlar. Bu animeyle birlikte Evangelion üçlemesini de (You are not alone, You can not advance, You can not redo) izlemelisiniz. IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın tarihi: 1995 - 1996

1995 - 1996 Tür : Mecha, Aksiyon, Fantastik

: Mecha, Aksiyon, Fantastik Yayınlandığı platform: Netflix

8. Ghost in the Shell 🦾 Efsanevi cyberpunk anime dizisi Ghost in the Shell, ilk olarak 1995 yılında Mamoru Oshii’nin yönetmenliğinde bir anime filmi olarak yayınlandı. Ardından Kenji Kamiyama’nın yönettiği anime dizisi Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’in ilk sezonu geldi. Dizinin ana karakteri Binbaşı Motoko Kusanagi, Section 9’un manga lideri olan güzel ama ölümcül bir cyborgdur. Motoko’nun son mücadelesi, yıllar önce adam kaçırma ve şantaj planını düzenleyen ve aniden yeniden ortaya çıkan bir terörist olan gülen adam lakaplı biridir. IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın tarihi: 2002 - 2005

2002 - 2005 Tür : Bilim Kurgu, Cyberpunk

: Bilim Kurgu, Cyberpunk Yayınlandığı platform: Amazon Prime

9. JoJo’s Bizarre Adventure ⚔️ Popüler manga ve anime dizisi JoJo’s Bizarre Adventure, 1987’de yayınlanmaya başladı ve dizi, Phantom Blood’dan Jojolion’a kadar 8 bölümden oluşuyor. En yeni anime uyarlaması 6. bölüm Stone Ocean ve ilk olarak 2021 Netflix’de yayınlandı. Hikayeler Joestar ailesinin gizemli maceralarına odaklanıyor. Ana karakter role göre değişiyor ama hepsi Joestar ailesi. Benzersiz karakterler ve yoğun savaş sahneleri animenin öne çıkan özellikleri arasında. IMDb puanı: 8.5

8.5 Yayın tarihi: 2012 -

2012 - Tür : Macera, Aksiyon, Fantastik

: Macera, Aksiyon, Fantastik Yayınlandığı platform: Netflix ve Amazon Prime

10. Clannad 📚 Clannad, tür ayırmayan anime severlerin keyif alarak izleyeceği Japon animasyon dizilerinden. Kyoto Animation’ın başyapıtlarından biri olan animede aksiyon sahnesi ya da doğaüstü olay yok ancak dram çok iyi yansıtılıyor. Anime iki bölümden oluşuyor; 2007-2008 yılları arasında yayınlanan Clannad ile 2008-2009 yapımı Clannad Arter Story. Hikaye, ana karakter Tomoya ve kahraman Nagisa’nın lise hayatını konu alıyor. Duygu yüklü harika bir anime. IMDb puanı: 7.8

7.8 Yayın tarihi : 2007 - 2008

: 2007 - 2008 Tür : Dram, Bilim Kurgu

: Dram, Bilim Kurgu Yayınlandığı platform: Amazon Prime

11. One Piece 💯 En ünlü ve hâlâ en çok satan manga ve anime hangisi? diye sorulduğunda tek yanıt var: One Piece. Manganın ilk cildi 1997’de yayınlandı ve şu anda dünya çapında yüzlerce cilt satılıyor. Anime uyarlaması, ilk manga yayınlandıktan iki yıl sonra çıktı ve o zamandan beri 1000’den fazla bölüm yayınlandı. Animenin hikayesi 10 bölüme ayrılıyor ve hangi bölümden başlarsanız başlayın keyif alırsınız. Dizi, Monkey D. Luffy ve takımının korsanlar dünyasındaki maceralarını anlatıyor. IMDb puanı : 8.9

: 8.9 Yayın tarihi: 1999 -

1999 - Tür : Macera, Aksiyon, Fantastik, Dram

: Macera, Aksiyon, Fantastik, Dram Yayınlandığı platform: Amazon Prime

12. Re:Zero -Starting Life in Another World- ⚡️ Re:Zero, 2010’larda yayınlanan en iyi Japon anime ve hafif romanlarından biri. 2016’da 1 sezon 25 bölüm oynayan dizinin yeni düzenlenen versiyonu 2020’nin başlarında yayınlandı. Dizinin 2. sezonu 2020 - 2021 arası 25 bölüm olarak yayınlandı. Hikaye ana karakter Subaru’nun tüm süper güçleri alınarak başka bir dünyaya gönderilmesiyle başlıyor. IMDb puanı: 8.5

8.5 Yayın tarihi: 2016 -

2016 - Tür : Isekai, Macera, Karanlık Fantezi, Zaman Döngüsü

: Isekai, Macera, Karanlık Fantezi, Zaman Döngüsü Yayınlandığı platform: Amazon Prime