Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış

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DC'nin Avengers'ı diyebileceğimiz Justice League, çizgi romanlarda büyük önem taşıyan hikayelere sahip ve aynı zamanda muazzam da hikayelere sahip. Ne yazık ki aynı şeyi sinemadaki versiyonu için söyleyemeyiz çünkü 2017 yılında çıkan filmin olumlu yanı pek de yoktu.

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Elbette filmin geliştirme sürecinin bir hayli zor geçmesi de bu eleştirilere sebep olan unsurlardan biri. 2017'de yayınlanan Justice League'i başlangıçta Zack Snyder yönetiyordu ancak yaşadığı kötü olaydan dolayı yerine Joss Whedon getirildi. Filmin ortasında böyle bir değişiklik olduğu için de ister istemez olumsuz eleştiriler alan bir film oldu.

Sonrasında da Zack Snyder stüdyo ile anlaştı ve hayranların isteği üzerine Zack Snyder'ın versiyonu olan Zack Snyder's Justice League duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Zack Snyder ise ikinci film için daha önceden plan yaptığını, Darkseid karakterinin dünyaya nasıl geldiğini ve gelince ne olduğunu bildiğini söyledi. Yani ikinci film için bir hikaye düşünmüş.

Ancak ne yazık ki çok büyük ihtimalle ikinci filmi hiçbir zaman göremeyeceğiz. Küçük bir ihtimal de olsa Zack Snyder's Justice League'in yayınlanmasının ardından aynı ekip ile anlaşılabilinir ancak dediğimiz gibi çok küçük bir ihtimal. Stüdyonun DC için şu anda başka planları var gibi duruyor.

Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde yayınlanacak. Net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında HBO Max'te yayınlancağı biliniyor.

https://screenrant.com/justice-league-2-movie-zack-snyder-darkseid-ideas/

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