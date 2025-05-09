Sinemada Bu Hafta: The Godfather, Örümcek-Adam, Efendiler (9 Mayıs 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Geçtiğimiz hafta gösterime giren Thunderbolts ve Ne Zha 2 gibi filmler bu hafta da gişeyi domine etmeye devam edeceği, bu hafta yeni filmler açısından zayıf bir vizyon programlamıyla karşı karşıyayız. Ne var ki bu hafta dikkat çekici iki eski film sinemalara dönüyor. Baba (The Godfather) ve Örümcek-Adam (Spider-Man) yıllar sonra yeniden sinemalarda gösteriliyor. Diğer yandan bu hafta birkaç yerli komedi filmi de sinemaseverlerle buluşuyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Baba (The Godfather)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi filmlerinden olan Baba (The Godfather), restore edilmiş 4K versiyonuyla sinemalara dönüyor. Bu başyapıtı beyaz perdede izlemek isteyenler, bir haftalığına bu şansa sahip olacaklar.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Oyuncular: Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton

The Godfather, Sicilyalı bir ailenin Amerika’daki yükselişini konu alıyor. Bir suç ailesinin başında bulunan Don Corleone kurduğu bu imparatorluğu büyük oğlu Sonny'ye devretmeye hazırlanırken, yaşanan bir trajedi genç Michael Corleone'yi uzaklaşmaya çalıştığı bu dünyanın içine çekiyor.

2️⃣ Örümcek-Adam (Spider-Man)

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara geri dönecek olan bir diğer unutulmaz film de 2002 yapımı Örümcek-Adam. Sam Raimi'nin yönettiği, Tobey Maguire'ın Peter Parker'a hayat verdiği bu film, süper kahraman filmlerinin yükselişinde büyük role sahip.

Tür : Süper Kahraman, Macera

: Süper Kahraman, Macera Yönetmen : Sam Raimi

: Sam Raimi Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, J.K. Simmons

Genç Peter Parker, bir okul gezisi sırasında üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Bu tuhaf kaza, Peter Parker'ın tüm hayatını baştan aşağı değişecektir. Bu ısırık sayesinde örümcek yeteneklerine ve insan üstü bir güce sahip olan Peter, bu yeni güçlerini şehirdeki insanlara yardım etmek için kullanmaya başlar ve çizgi romanlardan tanıdığımız o Örümcek-Adam'a dönüşür.

3️⃣ Efendiler

Tam Boyutta Gör Üç komedyenin başından geçenleri anlatan komedi filmi Efendiler, Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi dizilerden tanıdığımız Selçuk Aydemir'in imzsını taşıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Selçuk Aydemir

: Selçuk Aydemir Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz, Ufuk Özkan

Kadıköy'de küçük bir sahnede standup yapan 3 komedyen, bir film seçmesine katılmak için Malta adasına çağırılır. Gittiklerinde dünyayı yöneten büyük ailelerin onları çağırdığını anlarlar. Sürekli ofansif espri yaptıkları için bir cezanın içinde mi yoksa gerçekten bir oyuncu seçmesinde mi olduklarını anlayamazlar ancak yapılan testlerin komedyenleri korkutma dozajı giderek artarken artık hiç özgür olmadıklarının farkına varırlar. Onlara sunulan tüm arzularını doyuran mükemmel imkanlar ve özgürlükleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Özgülüklerini seçen komedyenler kaçmaya karar verirler.

4️⃣ Sonradan Gurme

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona girecek bir diğer yerli komedi de Hamdi Alkan'ın yönettiği Sonradan Gurme.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Hamdi Alkan

: Hamdi Alkan Oyuncular: Timur Acar, Aslıhan Güner, Orhan Uslu, İlker Aksum, Metin Yıldız, Zeynep Alkan

Üç kafadar arkadaş, tarihi değeri olan bir sarımsak döveceğini bulmak amacıyla Gaziantep’e gelir ve burada Hayri ile karşılaşarak tüm hikayeleri başlar. Arayışları sırasında başlarına türlü talihsizlikler gelirken, içlerinden Tarık, görevli bir polis olan Rüya ile tanışır. Aralarındaki ilişki zamanla aşka dönüşür. Ancak Tarık, define arama hedefinden vazgeçmez. Gaziantep’te oldukça dikkat çeken bir hamle yaparak, Rüya'nın babasına ait handa gündüzleri işleteceği bir suşi restoranı açar. Fakat geceleri macera devam eder – ekip, define peşindeki yolculuğunu gizlice sürdürür.

5️⃣ Evli Mutlu Çocuklu

Tam Boyutta Gör Daha romantik bir film izlemek isteyenler için bu haftanın öne çıkan yerli filmi ise Gizem Karaca ile Furkan Palalı'nın başrollerini paylaştığı Evli Mutlu Çocuklu.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Ulaş Çobancı

: Ulaş Çobancı Oyuncular: Gizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı, Gaye Gürsel, Bülent Çolak

Ceylan evlilik hayalleri ile tüm hazırlıkları yaptığı ve mutluluğa son bir adım kaldığı anda evleneceği erkek tarafından nikah masasında terk edilir ve depresyona girer. Arkadaşları Ceylan'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkarmak için türlü türlü çabalara girer ve en sonunda Ceylan'a sevgili bulma yoluna girerler. Sürekli olarak Ceylan'ı yeni adaylarla tanıştırırlar fakat Ceylan aradığı uyumu yakalayamaz. Tüm umutlar kesilmişken arkadaşları karşısına Ender'i çıkarır, fakat Ender’in karısı vefat etmiş ve bir kızı vardır. Ceylan'ın Ender ile olan karşılaşması aralarındaki çekimi ve gerilimi arttırır. İkisi de farkında olmadan bu çekim ve gerilime kapılarak birbirlerine aşık olurlar.

6️⃣ Saint-Ex

Tam Boyutta Gör Vincent Cassel, Louis Garrel, Diane Kruger gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Saint-Ex, gerçek olaylardan uyarlanan etkileyici bir hikâyeyi perdeye taşıyor.

Tür : Biyografi, Macera, Drama

: Biyografi, Macera, Drama Yönetmen : Pablo Agüero

: Pablo Agüero Oyuncular: Vincent Cassel, Louis Garrel, Diane Kruger, Benoît Magimel

Posta taşıyan bir uçağın pilotluğunu yapan Henri Guillaumet And Dağları’nda kaybolur. Bunun üzerine en iyi arkadaşı olan Saint-Exupéry, tüm tuhaflıklara rağmen Henri’yi aramaya başlar. .

7️⃣ Diş Perisi Masalı (A Tooth Fairy Tale)

Tam Boyutta Gör Bu hafta çocuklarıyla birlikte yeni bir filme gitmek isteyen aileler içinse bu hafta iki yeni animasyon film gösterime giriyor. Bunlardan ilki Diş Perisi Masalı.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Michael Johnson

Van, asi ruhlu genç bir diş perisidir ve kendini sınırlandıran dünyanın ötesindeki hayatı keşfetmeyi hayal etmektedir. Dünyanın en sevimli trolü Rupee ve bilim konusunda yetenekli, cesur bir goblin kızı olan Gemma ile karşılaştığında, üç minik kahraman, ayrı krallıklarını birleştirmek için süper bir maceraya atılır. Ancak bunu yaparken, kötü niyetli örümceklerin tehditlerinden kaçmak zorundadırlar.

8️⃣ Kaçak Fil (Hitpig!)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime ikinci animasyon film ise Hollywood yapımı Kaçak Fil (Hitpig!).

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Cinzia Angelini, David Feiss

Ödül Avcısı, bu kez hiç beklemediği bir görevin peşinde: Kaçak bir fil! Saf kalpli ve enerjik fil Turşu'yu bulmak isteyen Ödül Avcısı, kısa sürede kendini çılgın bir maceranın içinde bulur. Bu yolculukta Turşu ve Avcı dostluğun anlamını da öğrenecektir.

9️⃣ Popeye the Slayer Man

Tam Boyutta Gör Temel Reis çizgi dizisinden tanıdığımız Popeye karakterinin hakları 2024'te kamu malı hâline gelince, bu karakterle her tür hikâyenin anlatılmasının önü açıldı. Bunu bilen Hollywood'un Popeye etrafında dönen bir korku filmi çekmesi çok uzun sürmedi.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Robert Michael Ryan

: Robert Michael Ryan Oyuncular: Jason Robert Stephens, Angela Relucio, Sarah Nicklin

Bir şehir efsanesine göre Denizci Adam (Popeye), uzun bir süre önce terk edilmiş olan ıspanak konserve fabrikasında yaşamaktadır. Bu söylentilerin aslını öğrenmek isteyen bir grup üniversite öğrencisi, fabrikaya gittiklerinde ölümcül bir sürprizle karşı karşıya gelirler.

🔟 Cinn-i Zifir

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimizin son örneği de Cinn-i Zifir.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Özlem Yiğit

: Özlem Yiğit Oyuncular: Özkan Güneş, Tuba Erdem, Sinan Uysal

Film için tanıtılan kısa tanıtım yazısı şöyle: "Bir fotoğraf karesi, iblisin lanetini serbest bırakır; karanlık sırlar gün yüzüne çıkar!"

11) Amigdala

Tam Boyutta Gör Son derece sınırlı kaynaklarla çekildiği fragmanından anlaşılan Amigdala, sinemalarda yaygın dağıtıma çıkmasına şaşırdığımız filmlerden.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen: Özgür Sarı

İyi bir adamın kafasına aldığı darbe sonucunda, beyninin amigdala kısmı hasar görür. Film, adamın bu darbe sonrasında kötü bir insana dönüşmesini konu alıyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta Netflix'e gelen en dikkat çekici film, Vince Vaughn'un başrolünü üstlendiği Büyükanneler Restoranı (Nonnas)olacak. Onun yanı sıra ünlü futbolcu Vinicious Jr.'a odaklanan Vini Jr. belgeseli de bu hafta Netflix'te yayınlanacak.

1️⃣ Büyükanneler Restoranı (Nonnas)

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Stephen Chbosky

: Stephen Chbosky Oyuncular : Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire

: Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire Yayın Tarihi : 9 Mayıs

: 9 Mayıs Platform: Netflix

Çok sevdiği annesini kaybeden Joe Scaravella (Vince Vaughn) onun anısını onurlandırmak için bir grup büyükannenin şeflik yaptığı bir İtalyan restoranı açarak her şeyini riske atar. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Büyükanneler Restoranı; yemeğe, aileye ve hayatın farklı tatlarına duyulan sevgiyi merkeze alan samimi bir film.

3️⃣ Vini Jr.

Tam Boyutta Gör Vini Jr. adından da anlışacağı üzere Real Madrid futbol kulübünün genç yıldızı Vinicious Jr.'a odaklanıyor.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Emílio Domingos

: Emílio Domingos Yayın Tarihi : 15 Mayıs

: 15 Mayıs Platform: Netflix

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)

Tam Boyutta Gör 4 Nisan'da vizyona giren ve gişede büyük başarı yakalayan Minecraft filmi, bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yönetmen : Jared Hess

: Jared Hess Oyuncular : Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks

: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks Yayın Tarihi: 13 Mayıs

Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

2️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)

Tam Boyutta Gör Bu hafta öde-izle servislerine gelecek bir diğer film de gişede büyük hayal kırıklığı yaşayan Snow White olacak.

Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yönetmen : Marc Webb

: Marc Webb Oyuncular : Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess

: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess Yayın Tarihi: 13 Mayıs

Disney'in adlı adlı klasik animasyon filmiinden uyarlanan Snow White'ta Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Animasyon filmde olduğu gibi bu live-action versiyonunda da müzikal unsurlar da bulunuyor.

3️⃣ Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor (Bridget Jones: Mad About the Boy)

Tam Boyutta Gör Özellikle 2000'lerin başında epey popüler olan Bridget Jones serisinin yıllar sonra gelen devam fllmi de bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Yönetmen : Michael Morris

: Michael Morris Oyuncular : Renée Zellweger, Leo Woodall, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor

: Renée Zellweger, Leo Woodall, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor Tür: Romantik Komedi

Bridget bir kez daha yalnızdır, mutlu bir yuva kurduğu Mark dört yıl önce Sudan'da bir insani yardım görevi sırasında öldürüldüğünde dul kalmıştır. Artık iki çocuk annesidir ve duygusal bir belirsizlik içinde sıkışıp kalmıştır. Aşka doğru yeni bir yol çizmesi için arkadaşlarından ve ailesinden baskı gören Bridget, işe geri döner ve hayalperest genç bir adam tarafından takibe alındığı flört uygulamalarını denemeye başlar. Artık iş, ev ve romantizm arasında hokkabazlık yapan Bridget, okuldaki mükemmel annelerin yargılarıyla boğuşur, babasının yokluğuyla mücadele eden çocukları için endişelenir ve oğlunun aşırı mantıklı fen öğretmeniyle bir dizi garip etkileşime girer.

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