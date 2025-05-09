Sinemada Bu Hafta: The Godfather, Örümcek-Adam, Efendiler (9 Mayıs 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Geçtiğimiz hafta gösterime giren Thunderbolts ve Ne Zha 2 gibi filmler bu hafta da gişeyi domine etmeye devam edeceği, bu hafta yeni filmler açısından zayıf bir vizyon programlamıyla karşı karşıyayız. Ne var ki bu hafta dikkat çekici iki eski film sinemalara dönüyor. Baba (The Godfather) ve Örümcek-Adam (Spider-Man) yıllar sonra yeniden sinemalarda gösteriliyor. Diğer yandan bu hafta birkaç yerli komedi filmi de sinemaseverlerle buluşuyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:
1️⃣ Baba (The Godfather)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Francis Ford Coppola
- Oyuncular: Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton
The Godfather, Sicilyalı bir ailenin Amerika’daki yükselişini konu alıyor. Bir suç ailesinin başında bulunan Don Corleone kurduğu bu imparatorluğu büyük oğlu Sonny'ye devretmeye hazırlanırken, yaşanan bir trajedi genç Michael Corleone'yi uzaklaşmaya çalıştığı bu dünyanın içine çekiyor.
2️⃣ Örümcek-Adam (Spider-Man)
- Tür: Süper Kahraman, Macera
- Yönetmen: Sam Raimi
- Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, J.K. Simmons
Genç Peter Parker, bir okul gezisi sırasında üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Bu tuhaf kaza, Peter Parker'ın tüm hayatını baştan aşağı değişecektir. Bu ısırık sayesinde örümcek yeteneklerine ve insan üstü bir güce sahip olan Peter, bu yeni güçlerini şehirdeki insanlara yardım etmek için kullanmaya başlar ve çizgi romanlardan tanıdığımız o Örümcek-Adam'a dönüşür.
3️⃣ Efendiler
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Selçuk Aydemir
- Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz, Ufuk Özkan
Kadıköy'de küçük bir sahnede standup yapan 3 komedyen, bir film seçmesine katılmak için Malta adasına çağırılır. Gittiklerinde dünyayı yöneten büyük ailelerin onları çağırdığını anlarlar. Sürekli ofansif espri yaptıkları için bir cezanın içinde mi yoksa gerçekten bir oyuncu seçmesinde mi olduklarını anlayamazlar ancak yapılan testlerin komedyenleri korkutma dozajı giderek artarken artık hiç özgür olmadıklarının farkına varırlar. Onlara sunulan tüm arzularını doyuran mükemmel imkanlar ve özgürlükleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Özgülüklerini seçen komedyenler kaçmaya karar verirler.
4️⃣ Sonradan Gurme
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Hamdi Alkan
- Oyuncular: Timur Acar, Aslıhan Güner, Orhan Uslu, İlker Aksum, Metin Yıldız, Zeynep Alkan
Üç kafadar arkadaş, tarihi değeri olan bir sarımsak döveceğini bulmak amacıyla Gaziantep’e gelir ve burada Hayri ile karşılaşarak tüm hikayeleri başlar. Arayışları sırasında başlarına türlü talihsizlikler gelirken, içlerinden Tarık, görevli bir polis olan Rüya ile tanışır. Aralarındaki ilişki zamanla aşka dönüşür. Ancak Tarık, define arama hedefinden vazgeçmez. Gaziantep’te oldukça dikkat çeken bir hamle yaparak, Rüya'nın babasına ait handa gündüzleri işleteceği bir suşi restoranı açar. Fakat geceleri macera devam eder – ekip, define peşindeki yolculuğunu gizlice sürdürür.
5️⃣ Evli Mutlu Çocuklu
- Tür: Romantik Komedi
- Yönetmen: Ulaş Çobancı
- Oyuncular: Gizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı, Gaye Gürsel, Bülent Çolak
Ceylan evlilik hayalleri ile tüm hazırlıkları yaptığı ve mutluluğa son bir adım kaldığı anda evleneceği erkek tarafından nikah masasında terk edilir ve depresyona girer. Arkadaşları Ceylan'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkarmak için türlü türlü çabalara girer ve en sonunda Ceylan'a sevgili bulma yoluna girerler. Sürekli olarak Ceylan'ı yeni adaylarla tanıştırırlar fakat Ceylan aradığı uyumu yakalayamaz. Tüm umutlar kesilmişken arkadaşları karşısına Ender'i çıkarır, fakat Ender’in karısı vefat etmiş ve bir kızı vardır. Ceylan'ın Ender ile olan karşılaşması aralarındaki çekimi ve gerilimi arttırır. İkisi de farkında olmadan bu çekim ve gerilime kapılarak birbirlerine aşık olurlar.
6️⃣ Saint-Ex
- Tür: Biyografi, Macera, Drama
- Yönetmen: Pablo Agüero
- Oyuncular: Vincent Cassel, Louis Garrel, Diane Kruger, Benoît Magimel
Posta taşıyan bir uçağın pilotluğunu yapan Henri Guillaumet And Dağları’nda kaybolur. Bunun üzerine en iyi arkadaşı olan Saint-Exupéry, tüm tuhaflıklara rağmen Henri’yi aramaya başlar. .
7️⃣ Diş Perisi Masalı (A Tooth Fairy Tale)
- Tür: Animasyon, Macera
- Yönetmen: Michael Johnson
Van, asi ruhlu genç bir diş perisidir ve kendini sınırlandıran dünyanın ötesindeki hayatı keşfetmeyi hayal etmektedir. Dünyanın en sevimli trolü Rupee ve bilim konusunda yetenekli, cesur bir goblin kızı olan Gemma ile karşılaştığında, üç minik kahraman, ayrı krallıklarını birleştirmek için süper bir maceraya atılır. Ancak bunu yaparken, kötü niyetli örümceklerin tehditlerinden kaçmak zorundadırlar.
8️⃣ Kaçak Fil (Hitpig!)
- Tür: Animasyon, Macera
- Yönetmen: Cinzia Angelini, David Feiss
Ödül Avcısı, bu kez hiç beklemediği bir görevin peşinde: Kaçak bir fil! Saf kalpli ve enerjik fil Turşu'yu bulmak isteyen Ödül Avcısı, kısa sürede kendini çılgın bir maceranın içinde bulur. Bu yolculukta Turşu ve Avcı dostluğun anlamını da öğrenecektir.
9️⃣ Popeye the Slayer Man
- Tür: Korku
- Yönetmen: Robert Michael Ryan
- Oyuncular: Jason Robert Stephens, Angela Relucio, Sarah Nicklin
Bir şehir efsanesine göre Denizci Adam (Popeye), uzun bir süre önce terk edilmiş olan ıspanak konserve fabrikasında yaşamaktadır. Bu söylentilerin aslını öğrenmek isteyen bir grup üniversite öğrencisi, fabrikaya gittiklerinde ölümcül bir sürprizle karşı karşıya gelirler.
🔟 Cinn-i Zifir
- Tür: Korku
- Yönetmen: Özlem Yiğit
- Oyuncular: Özkan Güneş, Tuba Erdem, Sinan Uysal
Film için tanıtılan kısa tanıtım yazısı şöyle: "Bir fotoğraf karesi, iblisin lanetini serbest bırakır; karanlık sırlar gün yüzüne çıkar!"
11) Amigdala
- Tür: Gerilim
- Yönetmen: Özgür Sarı
İyi bir adamın kafasına aldığı darbe sonucunda, beyninin amigdala kısmı hasar görür. Film, adamın bu darbe sonrasında kötü bir insana dönüşmesini konu alıyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta Netflix'e gelen en dikkat çekici film, Vince Vaughn'un başrolünü üstlendiği Büyükanneler Restoranı (Nonnas)olacak. Onun yanı sıra ünlü futbolcu Vinicious Jr.'a odaklanan Vini Jr. belgeseli de bu hafta Netflix'te yayınlanacak.
1️⃣ Büyükanneler Restoranı (Nonnas)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Stephen Chbosky
- Oyuncular: Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire
- Yayın Tarihi: 9 Mayıs
- Platform: Netflix
Çok sevdiği annesini kaybeden Joe Scaravella (Vince Vaughn) onun anısını onurlandırmak için bir grup büyükannenin şeflik yaptığı bir İtalyan restoranı açarak her şeyini riske atar. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Büyükanneler Restoranı; yemeğe, aileye ve hayatın farklı tatlarına duyulan sevgiyi merkeze alan samimi bir film.
3️⃣ Vini Jr.
- Tür: Belgesel
- Yönetmen: Emílio Domingos
- Yayın Tarihi: 15 Mayıs
- Platform: Netflix
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)
- Tür: Macera, Aile
- Yönetmen: Jared Hess
- Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks
- Yayın Tarihi: 13 Mayıs
Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.
2️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)
- Tür: Macera, Aile
- Yönetmen: Marc Webb
- Oyuncular: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess
- Yayın Tarihi: 13 Mayıs
Disney'in adlı adlı klasik animasyon filmiinden uyarlanan Snow White'ta Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Animasyon filmde olduğu gibi bu live-action versiyonunda da müzikal unsurlar da bulunuyor.
3️⃣ Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor (Bridget Jones: Mad About the Boy)
- Yönetmen: Michael Morris
- Oyuncular: Renée Zellweger, Leo Woodall, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor
- Tür: Romantik Komedi
Bridget bir kez daha yalnızdır, mutlu bir yuva kurduğu Mark dört yıl önce Sudan'da bir insani yardım görevi sırasında öldürüldüğünde dul kalmıştır. Artık iki çocuk annesidir ve duygusal bir belirsizlik içinde sıkışıp kalmıştır. Aşka doğru yeni bir yol çizmesi için arkadaşlarından ve ailesinden baskı gören Bridget, işe geri döner ve hayalperest genç bir adam tarafından takibe alındığı flört uygulamalarını denemeye başlar. Artık iş, ev ve romantizm arasında hokkabazlık yapan Bridget, okuldaki mükemmel annelerin yargılarıyla boğuşur, babasının yokluğuyla mücadele eden çocukları için endişelenir ve oğlunun aşırı mantıklı fen öğretmeniyle bir dizi garip etkileşime girer.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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