New York nehre yüzen havuz yapıyor

Havuz 4 bölgeden oluşacak
İnşa edilecek yüzme havuzu artı şeklinde tasarlanmış 4 bölgeye ayrılmış. Bölgelerden en büyüğü yüzme turu parkuru olarak kullanılabiliyor. Diğer bölgeler ise çocuklar için bir alan, dinlenme alanı ve su sporları için de ayrı bir alan bulunuyor. Havuzlar birbirine bağlantılı olsa da yüzen dubalar ile birbirinden ayrılıyor..
Toplam 185 m2 alana sahip havuz, ilk aşamada test havuzu olacak. Sonraki etaplarda 830 m2’yi bulacak. Havızın duvarlarından geçip temizlenen su miktarı günde 3,7 milyon litreyi bulacak. Filtre sistemi sayesinde havuzdaki su kalitesi her daim yüzmeye uygun olacak. Üstelik bu suya hiç bir kimyasal madde eklenmeyecek.
Havuzun belki de en dikkat çeken özelliği, nehir üzerinde yüzebildiği için çok değerli New York arazisinden su çalmamasıdır.Üç aşamalı filtrasyonda ilk olarak deniz canlıları, büyük parçalar, yağ, çökeltiler ve asılı kalan parçacıklar ayıklanıyor.
İkinci aşamada ise yine suda asılı katı parçacıklar, organik maddeler, algler ve bakteriler eleniyor. Son aşama olan üçüncü aşamada ise tekrar bakteriler ve virüsler filtre edildikten sonra temiz su, havuza aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.