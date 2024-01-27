New York nehre yüzen havuz yapıyor

Nehirde yüzme zevki biz onları kirlettiğimizden beri pek mümkün değil. Şehir dışına çıkıp temiz nehirler göller bulmak mümkün ama buna ne gerek var! +Pool ismindeki kar gütmeyen girişim, bunun çaresini buldu.

Özel duvarları sayesinde etrafındaki nehir suyunu filtre ederek içindeki suyu devamlı temizleyen sistem, hiçbir elektrik tüketmeden havuzun kullanılmasını sağlıyor.

İlk olarak 2011 yılında ortaya atılan fikir, zamanla kendini ispatladı ve devlet desteği sayesinde 2024 yaz aylarında inşa edilmesi ve 2025 yılında halkın kullanımına açılmasına karar verildi. New York şehri yönetimi proje için 4 milyon dolar verirken, New York eyaleti ise projenin geliştirilmesi ve ölçeklenmesi için 12 milyon dolar ayırdı.

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Havuz 4 bölgeden oluşacak

İnşa edilecek yüzme havuzu artı şeklinde tasarlanmış 4 bölgeye ayrılmış. Bölgelerden en büyüğü yüzme turu parkuru olarak kullanılabiliyor. Diğer bölgeler ise çocuklar için bir alan, dinlenme alanı ve su sporları için de ayrı bir alan bulunuyor. Havuzlar birbirine bağlantılı olsa da yüzen dubalar ile birbirinden ayrılıyor..

Toplam 185 m2 alana sahip havuz, ilk aşamada test havuzu olacak. Sonraki etaplarda 830 m2’yi bulacak. Havızın duvarlarından geçip temizlenen su miktarı günde 3,7 milyon litreyi bulacak. Filtre sistemi sayesinde havuzdaki su kalitesi her daim yüzmeye uygun olacak. Üstelik bu suya hiç bir kimyasal madde eklenmeyecek.

Havuzun belki de en dikkat çeken özelliği, nehir üzerinde yüzebildiği için çok değerli New York arazisinden su çalmamasıdır.Üç aşamalı filtrasyonda ilk olarak deniz canlıları, büyük parçalar, yağ, çökeltiler ve asılı kalan parçacıklar ayıklanıyor.

İkinci aşamada ise yine suda asılı katı parçacıklar, organik maddeler, algler ve bakteriler eleniyor. Son aşama olan üçüncü aşamada ise tekrar bakteriler ve virüsler filtre edildikten sonra temiz su, havuza aktarılıyor.

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New York nehre yüzen havuz yapıyor