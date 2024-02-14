Next 4K Android TV Box ve TV Stick alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye!

L1 lisansı var
D-Smart GO'daki tüm kanalları, dizi ve filmleri kapsayan D-Smart Go Mega paket üyeliği yıllık 399 TL fiyata sahip. Next 4K TV Stick ürünü yaklaşık olarak 1.500 TL’ye, Next 4K TV Box ise 1.850 TL’ye satılıyor. L1 lisansına sahip bu cihazlar ile Netflix, Disney gibi platformlar yüksek çözünürlüklü olarak seyredilebiliyor.
Canlı TV yayınları buluta kaydedilebiliyor
D-Smart Go üyeleri, içerik kütüphanesindeki içerin yanı sıra TV kanallarını canlı olarak seyredebiliyor. Tüm TV kanalları 72 saate kadar geri alınabiliyor, yayınlanan program baştan izlenebiliyor ya da durdurulup, geri-ileri sararak da izlenebiliyor. Ayrıca, ‘Bulut Kayıt’ özelliği ile seçili TV kanallarındaki programları kaydederek bulutta kişiye özel ayrılan alanda 30 gün saklanabiliyor ve istenildiği zaman istenilen cihazdan izlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.