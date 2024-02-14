Next 4K Android TV Box ve TV Stick alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye!

Tam Boyutta Gör Next ve D-Smart tarafından yapılan iş birliği ile Next’in 4K Android Box cihazlarını satın alanlara 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye ediliyor. D-Smart’tan yapılan açıklamaya göre Next 4K Android Box ve Next 4K Android TV Stick ürünlerini satın alan müşterilere 1 yıllık D-Smart Go Mega Paket üyeliği hediye olarak veriliyor.

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L1 lisansı var

D-Smart GO'daki tüm kanalları, dizi ve filmleri kapsayan D-Smart Go Mega paket üyeliği yıllık 399 TL fiyata sahip. Next 4K TV Stick ürünü yaklaşık olarak 1.500 TL’ye, Next 4K TV Box ise 1.850 TL’ye satılıyor. L1 lisansına sahip bu cihazlar ile Netflix, Disney gibi platformlar yüksek çözünürlüklü olarak seyredilebiliyor.

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Canlı TV yayınları buluta kaydedilebiliyor

D-Smart Go üyeleri, içerik kütüphanesindeki içerin yanı sıra TV kanallarını canlı olarak seyredebiliyor. Tüm TV kanalları 72 saate kadar geri alınabiliyor, yayınlanan program baştan izlenebiliyor ya da durdurulup, geri-ileri sararak da izlenebiliyor. Ayrıca, ‘Bulut Kayıt’ özelliği ile seçili TV kanallarındaki programları kaydederek bulutta kişiye özel ayrılan alanda 30 gün saklanabiliyor ve istenildiği zaman istenilen cihazdan izlenebiliyor.

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Next 4K Android TV Box alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye