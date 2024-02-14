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    Anlık Bildirim

    Next 4K Android TV Box ve TV Stick alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye!

    D-Smart GO ve Next&NextStar iş birliği yaptığını duyurdu. Next 4K Android TV Box veya Next 4K Android TV Stick satın alan üyelere 1 yıllık D-Smart Go Mega Paket üyeliği hediye.
    Next 4K Android TV Box alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye Tam Boyutta Gör
    Next ve D-Smart tarafından yapılan iş birliği ile Next’in 4K Android Box cihazlarını satın alanlara 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye ediliyor. D-Smart’tan yapılan açıklamaya göre Next 4K Android Box ve Next 4K Android TV Stick ürünlerini satın alan müşterilere 1 yıllık D-Smart Go Mega Paket üyeliği hediye olarak veriliyor.

    L1 lisansı var

    D-Smart GO'daki tüm kanalları, dizi ve filmleri kapsayan D-Smart Go Mega paket üyeliği yıllık 399 TL fiyata sahip. Next 4K TV Stick ürünü yaklaşık olarak 1.500 TL’ye, Next 4K TV Box ise 1.850 TL’ye satılıyor. L1 lisansına sahip bu cihazlar ile Netflix, Disney gibi platformlar yüksek çözünürlüklü olarak seyredilebiliyor.

    Next 4K Android TV Box alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye Tam Boyutta Gör

    Canlı TV yayınları buluta kaydedilebiliyor

    D-Smart Go üyeleri, içerik kütüphanesindeki içerin yanı sıra TV kanallarını canlı olarak seyredebiliyor. Tüm TV kanalları 72 saate kadar geri alınabiliyor, yayınlanan program baştan izlenebiliyor ya da durdurulup, geri-ileri sararak da izlenebiliyor. Ayrıca, ‘Bulut Kayıt’ özelliği ile seçili TV kanallarındaki programları kaydederek bulutta kişiye özel ayrılan alanda 30 gün saklanabiliyor ve istenildiği zaman istenilen cihazdan izlenebiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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