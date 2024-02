Next 4K Android TV Box ve TV Stick alana 1 yıllık D-Smart Go üyeliği hediye!

D-Smart GO ve Next&NextStar iş birliği yaptığını duyurdu. Next 4K Android TV Box veya Next 4K Android TV Stick satın alan üyelere 1 yıllık D-Smart Go Mega Paket üyeliği hediye.