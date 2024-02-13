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    DH Hız Testi açılışına özel olarak 5 kişiye Wi-Fi menzil genişletici hediye!

    İnternet hızınızı test edebileceğiniz DH Hız Testi (Speedtest) sayfamızın açılışına özel hediyelerimiz devam ediyor. Beş kişiye Keenetic Wi-Fi genişletici hediye ediyoruz.
    DH Hız Testi'nden 5 kişiye Wi-Fi menzil genişletici hediye! Tam Boyutta Gör
    DH Hız Testi ile internet hızınızı test edebilirsiniz. Download hızı, upload hızı ve ping değerinizi ölçmek için DH Hız Testi (Speedtest) platformumuzu ziyaret edebilirsiniz:

    https://hiztesti.donanimhaber.com

    DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda daha fazla özellik ile karşınızda olacağız.

    Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye

    Hız Testi platformumuzun açılışına özel olarak internetinizi daha iyi hale getirebilmenize yardımcı olmak için Wi-Fi Menzil Genişletici hediye ediyoruz. 5 kişi Keenetic Buddy 4 Kablosuz Menzil Genişletici kazanacak. Bu cihaz sayesinde evin her köşesinde Wi-Fi gücünüzü artırabilirsiniz.

    Katılım için:

    Katılımlar 21 Şubat Çarşamba günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında yapılacak canlı yayında belli olacak. Kazananları buradan da duyuracağız.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    105 kişi, toplam 107 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hız testi, speedtest ve
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    geartronic şanzıman en iyi istifa bahaneleri radyatör hortumu neden büzüşür audi a4 1.4 tfsi yorum telefonum kapandı açılmıyor şarj olmuyor

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