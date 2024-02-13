DH Hız Testi açılışına özel olarak 5 kişiye Wi-Fi menzil genişletici hediye!

Tam Boyutta Gör DH Hız Testi ile internet hızınızı test edebilirsiniz. Download hızı, upload hızı ve ping değerinizi ölçmek için DH Hız Testi (Speedtest) platformumuzu ziyaret edebilirsiniz:

https://hiztesti.donanimhaber.com

DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda daha fazla özellik ile karşınızda olacağız.

Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye

Hız Testi platformumuzun açılışına özel olarak internetinizi daha iyi hale getirebilmenize yardımcı olmak için Wi-Fi Menzil Genişletici hediye ediyoruz. 5 kişi Keenetic Buddy 4 Kablosuz Menzil Genişletici kazanacak. Bu cihaz sayesinde evin her köşesinde Wi-Fi gücünüzü artırabilirsiniz.

Katılım için:

DH üyeliğiniz ile yorum bölümüne https://hiztesti.donanimhaber.com web sayfasının linkini içeren herhangi bir yorum yazmanız yeterli.

Katılımlar 21 Şubat Çarşamba günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında yapılacak canlı yayında belli olacak. Kazananları buradan da duyuracağız.

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DH Hız Testi'nden 5 kişiye Wi-Fi menzil genişletici hediye!