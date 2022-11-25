Next Level Racing simülatör, tek kokpite farklı türler sığdırıyor

Next Level Racing uçuş koltukları
Next Level Racing; uçuş simülatörü uzay mekiği, savaş uçağı, yolcu uçağı, helikopter ve amatör uçak gibi tüm aksesuarları destekleyecek bir koltuk iskeleti. Yan ve ön kısımda bulunan destekler ile oyuncular klavye veya direksiyon gibi aksesuarları oyuna göre yerleştirebiliyor.
50Kg ağırlığında olan simülatör 1.5 metre uzunluğunda. Farklı ayar seçenekleri ile en uygun pozisyona gelebiliyor. Koltuk da kaydırılabilir yapıda. Thrustmaster, Logitech, Saitek, Honeycomb, Virtual Fly, Crosswind gibi pek çok markanın aksesuarı iskelete uyumlu.
Sadece backbone tarzında satılacak olan Next Level Racing simülasyon koltuğu Boeing lisansı taşıyan iki farklı tematik versiyona da sahip. Simülatörün fiyatı 799$ olarak belirlenmiş. Fiyata bir klavye de dahil edilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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