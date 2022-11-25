Next Level Racing simülatör, tek kokpite farklı türler sığdırıyor

Tam Boyutta Gör Yarış veya uçuş simülasyon aksesuarları genelde oyunlardaki tecrübeyi olduğu gibi yansıtmayı hedefliyor. Yavaş yavaş koltuk, emniyet kemeri, iskelet gibi bileşenler de bu setlere dahil olmaya başladı ve adeta oyuncuyu o koltukta oturuyormuş gibi hissettirmeye çalışıyor.

Next Level Racing uçuş koltukları

Next Level Racing; uçuş simülatörü uzay mekiği, savaş uçağı, yolcu uçağı, helikopter ve amatör uçak gibi tüm aksesuarları destekleyecek bir koltuk iskeleti. Yan ve ön kısımda bulunan destekler ile oyuncular klavye veya direksiyon gibi aksesuarları oyuna göre yerleştirebiliyor.

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50Kg ağırlığında olan simülatör 1.5 metre uzunluğunda. Farklı ayar seçenekleri ile en uygun pozisyona gelebiliyor. Koltuk da kaydırılabilir yapıda. Thrustmaster, Logitech, Saitek, Honeycomb, Virtual Fly, Crosswind gibi pek çok markanın aksesuarı iskelete uyumlu.

Sadece backbone tarzında satılacak olan Next Level Racing simülasyon koltuğu Boeing lisansı taşıyan iki farklı tematik versiyona da sahip. Simülatörün fiyatı 799$ olarak belirlenmiş. Fiyata bir klavye de dahil edilmiş.

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Next Level Racing konfora odaklanıyor