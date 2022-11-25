Xiaomi akıllı atkısını duyurdu

Günlük yaşamın pek çok alanına yönelik ürünler geliştiren Xiaomi’nin son hamlesi kışın başlaması ile birlikte geldi. Xiaomi akıllı atkı kış günlerinde boynunuzu sürekli olarak sıcak tutuyor.

Xiaomi Heating Scarf özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Heating Scarf haliyle klasik bir atkı tasarımından oldukça uzak ve bileşenler nedeniyle biraz daha kalın bir yapıda geliyor. DuPont termal yalıtım malzemesi ve yüksek saflıkta karbon nanotüp filmler sadece 3 saniyede ısınıyor. 38-45-50 derece olarak 3 farklı sıcaklık ayarı mevcut.

24 Kasım A101 aktüel katalog ürünleri neler? 5 gün önce eklendi

Bir ısı sensörü hava sıcaklığını ölçerek iç sıcaklığı buna göre ayarlıyor. Atkıda yüksek voltaj, dalgalanma, kısa devre, aşısı ısınma gibi risklere karşı koruma çözümleri mevcut. Bir anormallik yaşandığında ise atkı otomatik olarak kapanıyor.

Çamaşır makinesinde yıkanabilen akıllı atkı 21$ fiyat etiketine sahip. Bu fiyata atkının çalışmasını sağlayan 5000mAh powerbank de hediye ediliyor. Yani boynunu düşünen bu powerbanki yanında taşımak zorunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.