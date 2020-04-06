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    NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor

    Sanal gerçeklik dünyasında konser veya turnuva gibi etkinlikler yapılabilmesi için altyapılar geliştiren NextVR girişiminin Apple tarafından satın alınacağı belirtiliyor.
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    iPhone
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    Haber Editörü
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    NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor
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    Kısa süre önce Voysis adındaki konuşma dilini öğrenme teknolojileri geliştiren firmayı satın alan Apple yeni bir hamle daha yapıyor. Bu kez sanal gerçeklik alanında etkinlik projeleri geliştiren bir girişim gündemde.

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    NextVR nedir?

    NextVR girişimi sanal gerçeklik dünyasında konser veya turnuva gibi etkinlikler düzenleme konusunda projeler geliştirmekteydi. Bu konuda yayın altyapısı gibi teknolojilere odaklanıyordu. Ne var ki sanal gerçekliğe olan ilginin azalması nedeniyle NextVR de son dönemde mali sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.

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    Apple’ın mevcut zengin gerçeklik çalışmaları kapsamında NextVR girişimini satın almak istediği konuşuluyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor ve 100 milyon dolar civarında bir meblağ masada.

    Bununla birlikte sanal etkinlik projelerinin Apple’ın pek işine yaramayacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan NextVR teknolojileri ne tür bir konsept kapsamında Apple’a entegre edilecek şimdilik belli değil.



    https://www.engadget.com/2020-04-04-apple-nextvr-acquisition-report.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Apple o markayı zirveye çıkarır
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