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Nikon, 50 mm Nikkor f/1.4 AF-S'yi Güney Kore pazarına sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nikon, 50 mm Nikkor f/1.4 AF-S'yi Güney Kore pazarına sundu
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Japonya'nın kamera ve optik devlerinden Nikon, 50 mm Nikkor f/1.4 AF-S'yi Güney Kore pazarına sundu. Sabit fokal uzunluğa sahip yeni objektifte diyaframı f/1.4 seviyesine kadar açabiliyoruz. Bu da objektifi düşük ışık seviyesindeki çekimler için enstantane hızı avantajı sağlamakta. Aynı şekilde objektifin 50 mm'lik fokal uzunluğu DX formatındaki Nikon D-SLR kameralarda crop faktörü göz önünde bulundurulunca yaklaşık 75 mm'ye denk geliyor ve pek çok fotoğrafçı için portre çekimlerinde ideal görünüyor.

Objektifin en önemli detaylarından birisi Nikon'un Silent Wave Motor (SWM) teknolojisine sahip olması. SWM, teknolojisi kameranın hızlı, sessiz ve doğru biçimde çekimi yapılacak nesnelere odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca objektif, Nikon'un D40, D40x ve D60 gibi dahili otomatik odaklama motoru bulunmayan modellerinin otomatik odaklama yapabilmesini de sağlıyor. 50 mm Nikkor f/1.4 AF-S'nin, Güney Kore'de 600.000 Won'a (~430$) satışına başlandı.


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..Knight.. 10 yıl
Nikon AF-S 50 mm f/1.4 incelemesi (Photozone.de) photozone.de/...
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korayus 10 yıl
Fiyat çok normal. Unutmayın ki bu 50mm eski F1.4 ile aynı tasarıma sahip değil. Yani aradaki fark sadece motor eklenmesi değil. Testlere bakarsanız (dpreview) keskinliğin de çok arttığını göreceksiniz.
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SynFx 10 yıl
bu da parsoley takılmış hali. resmen aşık oldum objektife.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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miraculous 10 yıl
her zamanki gibi kalite şık duruyor
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SynFx 10 yıl
türkiyeye gelsin alıcam bitane bundan hastasıyım süper görünüşü var, özelliklerine diyecek lafım zaten yok.
sadece türkiye garantili almayabilirim fiyattan dolayı spot olabilir belki.
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fotifoti 10 yıl
bence güzel fiyat, nikon optikte çok iyi. ama makinler pahalı .. d300 ü sattsakkmı napsak
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CavaLieR-G 10 yıl
fiyat çok abartı değil...
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parantezz 10 yıl

Orjinalden alıntı: CavaLieR-G

fiyat çok abartı değil...

50mm 1.4 AF nin 300bin won(215USd ciavarı) a satıldığını düşünürsek bence çok abartı bir fiyat. Sigma ve Tamron motorlu lenslerini motorsuzlar ile aynı fiyata satarken Nikon un iki katı fiyatına satmasını ben anlamış değilim.
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