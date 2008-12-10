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Japonya'nın kamera ve optik devlerinden Nikon, 50 mm Nikkor f/1.4 AF-S'yi Güney Kore pazarına sundu. Sabit fokal uzunluğa sahip yeni objektifte diyaframı f/1.4 seviyesine kadar açabiliyoruz. Bu da objektifi düşük ışık seviyesindeki çekimler için enstantane hızı avantajı sağlamakta. Aynı şekilde objektifin 50 mm'lik fokal uzunluğu DX formatındaki Nikon D-SLR kameralarda crop faktörü göz önünde bulundurulunca yaklaşık 75 mm'ye denk geliyor ve pek çok fotoğrafçı için portre çekimlerinde ideal görünüyor.

Objektifin en önemli detaylarından birisi Nikon'un Silent Wave Motor (SWM) teknolojisine sahip olması. SWM, teknolojisi kameranın hızlı, sessiz ve doğru biçimde çekimi yapılacak nesnelere odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca objektif, Nikon'un D40, D40x ve D60 gibi dahili otomatik odaklama motoru bulunmayan modellerinin otomatik odaklama yapabilmesini de sağlıyor. 50 mm Nikkor f/1.4 AF-S'nin, Güney Kore'de 600.000 Won'a (~430$) satışına başlandı.