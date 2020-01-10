Nikon D780 video yetenekleri ile öne çıkıyor

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Etkileyici yakınlaştırma yeteneği olan Coolpix P950 modelinin ardından Nikon bu kez üst seviye DSLR modeli D780'i tanıttı. Nikon D780 video konusuna ciddi önem veriyor ve Z serisi aynasız kameralardan bazı özellikleri de miras alıyor.

Nikon D780 özellikleri ve fiyatı

Kamerada 24.5MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı tam kare bir CMOS sensör yer alıyor. Sensör daha iyi ışık hassasiyeti sunarken 100-51200 ISO aralığı 204000 değerine kadar genişletilebiliyor. Expeed 6 görüntü işlemcisi yanında canlı vizör esnasında 273 noktalı faz ve kontrast algılamalı otomatik odaklama sunulabiliyor.

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Aynalı sistem kullanan Nikon D780 modeli optik modda 7fps sürekli çekim, sessiz canlı vizör modunda da 12fps sürekli çekim yapılabiliyor. Yine canlı vizör modunda yüz, göz ve nesne tanıma destekli faz algılamalı otomatik odaklamaya yer veriliyor. Optik vizör ise 51 noktalı faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip.

Video tarafında 4K tam piksel okuma özelliği dikkat çekiyor. 6K çözünürlükten ölçeklenen 4K yanında HDR ve yüz takipli otomatik algılama da geliştirilmiş. 10-bit video çıkışı ise renk canlılığını daha da arttırıyor.

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3.2 inçlik dokunmatik dar açılı ekran üzerinden odaklama gibi pek çok işlem yerine getirilebiliyor. Çift UHS II SD kart soltu ile depolama sorunu ortadan kalkarken batarya optik modda 2260 çekime kadar dayanabiliyor. Mekanizmalı flaş ve gövdede optik dengeleme yer almazken 1/8000th deklanşör hızı ve on adet özel efekt ile bunlar telafi edilmeye çalışılmış. Nikon D780 modeli sadece gövde olarak 2300$ fiyat etiketine sahip. AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR lens ile 2800$ oluyor.

https://www.engadget.com/2020/01/06/nikon-d780-dslr-video-4k-ces2018/

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