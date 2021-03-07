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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio

    Nikon, fotoğrafları ve videoları görüntülemek ve düzenlemek için ücretsiz bir yazılım olan NX Studio'yu başlattı. Yazılım birçok kullanışlı aracı bir arada sunuyor.
    07 Mart 2021, 21:00 (19 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio
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    Nikon, Lightroom ve Capture One ile pek çok ortak noktası var gibi görünen, ancak dijital kameralar için uyarlanmış NX Studio adlı bir fotoğraf ve video uygulamasının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

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    Şirket, yeni yazılımının hareketsiz görüntüleri ve videoları görüntülemenize, değiştirmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan bir dizi araç içerdiğini söylüyor. NX Studio, ViewNX-i ve Capture NX-D'nin işlevselliğini, belirli alanlar için renkleri özelleştirmenize olanak tanıyan XMP / IPTC veri düzenleme ve renk yönetimi noktaları dahil olmak üzere tek bir fotoğraf ve video çözümünde birleştiriyor. Gelecekte, bu iki programa verilen destek de kesilecek.

    NX Studio, diğer Nikon yazılım ürünleriyle aynı arayüze sahip, ancak tüm araçları ve menüleri iş akışını iyileştirmeye odaklanan yeni, daha basit bir kategori yapısıyla geliyor. Şirket ayrıca, düzenleme sürecini daha da hızlı hale getirmek için uygulamadaki her özelliğin yanıt verme hızını artırmayı vaat ediyor.

    Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio
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    NX Studio'nun temel özellikleri:

    • Fotoğrafları ve videoları tek bir uygulamada görüntüleme ve işleme;
    • Uygulamada gezinmeyi kolaylaştıran sıralı bir menü;
    • Çeşitli görüntüleme seçenekleri ve kullanışlı bir çekim bilgi ekranı;
    • ViewNX-i ve Capture NX-D'nin temel özellikleri;
    • Diğer Nikon yazılımlarıyla uyumluluk;
    • İki format seçeneği.

    NX Studio, Windows ve macOS bilgisayarlar için ücretsiz. Yazılımı buraya tıklayarak resmi Nikon web sitesinden indirebilirsiniz.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    linux içinde çıkarsaymış ya
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kulağa çok hoş geliyor ama haberde detay yok. RAW fotoğraf desteği varmı ve diğer markaların RAW dosyalarını destekliyormu bilgi verilmemiş. Eğer destekliyorsa süper, desteklemiyorsa çöp. Adobe Lightroom sırf raw açmak düzenlemek için pahalı bir program. Güncel korsanıda pek olmuyor. Eski sürümleri güncel makinelerin raw larınıda desteklemiyor.
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    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    Sadece Nikon RAW dosyaları destekleniyor görünüyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    blue7 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirip kurdum ama pek kullanışlı bulmadım açıkçası.
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