Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio

Tam Boyutta Gör

Nikon, Lightroom ve Capture One ile pek çok ortak noktası var gibi görünen, ancak dijital kameralar için uyarlanmış NX Studio adlı bir fotoğraf ve video uygulamasının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor

Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor"

Şirket, yeni yazılımının hareketsiz görüntüleri ve videoları görüntülemenize, değiştirmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan bir dizi araç içerdiğini söylüyor. NX Studio, ViewNX-i ve Capture NX-D'nin işlevselliğini, belirli alanlar için renkleri özelleştirmenize olanak tanıyan XMP / IPTC veri düzenleme ve renk yönetimi noktaları dahil olmak üzere tek bir fotoğraf ve video çözümünde birleştiriyor. Gelecekte, bu iki programa verilen destek de kesilecek.

NX Studio, diğer Nikon yazılım ürünleriyle aynı arayüze sahip, ancak tüm araçları ve menüleri iş akışını iyileştirmeye odaklanan yeni, daha basit bir kategori yapısıyla geliyor. Şirket ayrıca, düzenleme sürecini daha da hızlı hale getirmek için uygulamadaki her özelliğin yanıt verme hızını artırmayı vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör

NX Studio'nun temel özellikleri:

Fotoğrafları ve videoları tek bir uygulamada görüntüleme ve işleme;

Uygulamada gezinmeyi kolaylaştıran sıralı bir menü;

Çeşitli görüntüleme seçenekleri ve kullanışlı bir çekim bilgi ekranı;

ViewNX-i ve Capture NX-D'nin temel özellikleri;

Diğer Nikon yazılımlarıyla uyumluluk;

İki format seçeneği.

NX Studio, Windows ve macOS bilgisayarlar için ücretsiz. Yazılımı buraya tıklayarak resmi Nikon web sitesinden indirebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.