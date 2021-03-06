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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor

    Alman otomotiv devlerinden Volkswagen, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının yükselişe geçmesinin ardından, bu pazardaki payını yüksek tutma niyetinde.
    06 Mart 2021, 18:00 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avrupa'da üretilen elektrikli otomobillerin payına ilişkin tahminini ikiye katladı. On yılın sonunda, üretici tarafından üretilen araçların %70'i elektrik motorlarıyla donatılacak. Ayrıca o zamana kadar Volkswagen, bölgedeki pazarlara yılda 1 milyondan fazla elektrikli araç tedarik etmeyi planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi"

    Volkswagen'in iştahı kabardı

    Mevcut verilere göre, otomobil üreticisi on yılın sonunda ABD ve Çin dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki pazarlara tedarik edilen elektrikli otomobillerin hacmini artırmayı planlıyor. İlginç bir şekilde, VW'nin yeni hedefi, geçen yıl elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın Çin'i geçmesinin ardından açıklandı.

    Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor
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    Ayrıca diğer şirketleri de elektrikli araçlara geçişi hızlandırmaya teşvik etti. Örneğin, İsveçli Volvo ve İngiliz Jaguar, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç tedarikini tamamen durdurma niyetlerini açıkladılar. Amerikan şirketi Ford Motor tarafından da daha önce benzer bir açıklama yapılmıştı. Mevcut verilere göre VW Avrupa'da yılda yaklaşık 1,8 milyon araç satarken, Ford yaklaşık 960 bin, Volvo - 340 bin otomobil satıyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-05/vw-brand-doubles-ev-share-target-while-maintaining-margin-goal
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -Nomad- (no name) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Holk
    Bence piyasadan haberiniz yok, artık elektrikli araçlar ucube falan değil.

    Bakınız Kia E- Niro, WV ID.4, MX 30, Peugeot E-2008, Taycan, Nissan Leaf, Audi E-Tron GT, Jaugar I-Pace, Ford Mach-E hangisi olursa olsun hepsi birer tasarım ve teknoloji harikası.
    Bence piyasadan haberiniz yok, artık elektrikli araçlar ucube falan değil. Bakınız Kia E- Niro, WV ID.4, MX 30, Peugeot E-2008, Taycan, Nissan Leaf, Aud...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1000km menzili gormeden yada 500km menzil 5dk full sarj ise yaramazlar
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    haberelectro 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Teslaya el fatiha
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    TheJudgé 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alamayacağımız arabalara bakıyoruz , bir yabancıyla sohbet arasında bunu söylesek adam bize kıçıyla gülerdi .
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    cormen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım ampergate skandalı ne zaman patlak verecek.
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    daswagen (Daswagen ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Elektrik konusunda diğer firmalar bir adım ötesini düşünürken VW yani VAG iki adım ötesini düşündü. Bu nedenle elektrikli araç konusunda Tesla’ya en çok yaklaşan oldu.
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    Holk (Holk Holk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden elektrikli araç tasarlarken füturistik davaranmaya çalışıyorlar? Ucube şovuna dönüşüyor arabalar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    -Nomad- (no name) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Holk
    Bence piyasadan haberiniz yok, artık elektrikli araçlar ucube falan değil.

    Bakınız Kia E- Niro, WV ID.4, MX 30, Peugeot E-2008, Taycan, Nissan Leaf, Audi E-Tron GT, Jaugar I-Pace, Ford Mach-E hangisi olursa olsun hepsi birer tasarım ve teknoloji harikası.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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