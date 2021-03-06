Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avrupa'da üretilen elektrikli otomobillerin payına ilişkin tahminini ikiye katladı. On yılın sonunda, üretici tarafından üretilen araçların %70'i elektrik motorlarıyla donatılacak. Ayrıca o zamana kadar Volkswagen, bölgedeki pazarlara yılda 1 milyondan fazla elektrikli araç tedarik etmeyi planlıyor.

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Volkswagen'in iştahı kabardı

Mevcut verilere göre, otomobil üreticisi on yılın sonunda ABD ve Çin dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki pazarlara tedarik edilen elektrikli otomobillerin hacmini artırmayı planlıyor. İlginç bir şekilde, VW'nin yeni hedefi, geçen yıl elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın Çin'i geçmesinin ardından açıklandı.

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Ayrıca diğer şirketleri de elektrikli araçlara geçişi hızlandırmaya teşvik etti. Örneğin, İsveçli Volvo ve İngiliz Jaguar, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç tedarikini tamamen durdurma niyetlerini açıkladılar. Amerikan şirketi Ford Motor tarafından da daha önce benzer bir açıklama yapılmıştı. Mevcut verilere göre VW Avrupa'da yılda yaklaşık 1,8 milyon araç satarken, Ford yaklaşık 960 bin, Volvo - 340 bin otomobil satıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-05/vw-brand-doubles-ev-share-target-while-maintaining-margin-goal

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