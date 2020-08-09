Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı

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Nikon’un giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi Z5’i piyasaya sürdüğü Temmuz ayında duyurusunu yaptığı ve şirketin belli model cihazlarını webcam’e dönüştürmeye yarayacak yazılım nihayet yayınlandı.

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Kullanıcıların sahip olduğu cihazları yüksek kalitede görüntü vermesine yarayan birer webcam’e dönüştüren yazılımın benzeri, markanın Canon, Fujifilm, Panasonic ve GoPro gibi rakipleri tarafından daha önce yayınlanmıştı. Covid-19 salgınının hızını yeniden artırdığı günlerde evden çalışmaya devam eden veya sevdikleriyle internet üzerinden görüşen kişilerden kaliteli ses ve görüntüyü tercih edenlerin kullanmayı düşünebileceği yazılım ücretsiz olarak sunuluyor.

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64 bit bir Windows 10 sürümüne ihtiyaç duyan yazılım mevcut haliyle Nikon’un Z7, Z6, Z5 ve Z50 aynasız ile D850, D780, D500, D7500 ve D5600 DSLR kameralarında çalışıyor. Söz konusu cihazları ise bilgisayara iki şekilde bağlayabiliyorsunuz. Fotoğraf makinelerını USB ara yüzü ile bilgisayara bağladığınızda görüntülü konuşma servisi başlatılıyor ve gerekli kurulum yapılıyor. Tercihinizi HDMI’dan yana kullanırsanız ise görüntü almak için bir de üçüncü parti görüntü yakalama cihazı edinmeniz gerekiyor.

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Yazılımın Mac kullanıcıları için yayınlanmış bir sürümü yok. Apple kullanıcıları için söz konusu yazılımın yayınlanıp yayınlanmayacağı da belli değil.

https://newatlas.com/photography/nikon-beta-webcam-utility-software/

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