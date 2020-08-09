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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı

    Japon Nikon, kataloğundaki belli model fotoğraf makinelerini webcam'e çeviren yazılımı nihayet yayınladı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı
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    Nikon’un giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi Z5’i piyasaya sürdüğü Temmuz ayında duyurusunu yaptığı ve şirketin belli model cihazlarını webcam’e dönüştürmeye yarayacak yazılım nihayet yayınlandı.

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    Kullanıcıların sahip olduğu cihazları yüksek kalitede görüntü vermesine yarayan birer webcam’e dönüştüren yazılımın benzeri, markanın Canon, Fujifilm, Panasonic ve GoPro gibi rakipleri tarafından daha önce yayınlanmıştı. Covid-19 salgınının hızını yeniden artırdığı günlerde evden çalışmaya devam eden veya sevdikleriyle internet üzerinden görüşen kişilerden kaliteli ses ve görüntüyü tercih edenlerin kullanmayı düşünebileceği yazılım ücretsiz olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı"

    64 bit bir Windows 10 sürümüne ihtiyaç duyan yazılım mevcut haliyle Nikon’un Z7, Z6, Z5 ve Z50 aynasız ile D850, D780, D500, D7500 ve D5600 DSLR kameralarında çalışıyor. Söz konusu cihazları ise bilgisayara iki şekilde bağlayabiliyorsunuz. Fotoğraf makinelerını USB ara yüzü ile bilgisayara bağladığınızda görüntülü konuşma servisi başlatılıyor ve gerekli kurulum yapılıyor. Tercihinizi HDMI’dan yana kullanırsanız ise görüntü almak için bir de üçüncü parti görüntü yakalama cihazı edinmeniz gerekiyor.

    Nikon, fotoğraf makinelerini webcam’e çeviren bir yazılım yayınladı
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    Yazılımın Mac kullanıcıları için yayınlanmış bir sürümü yok. Apple kullanıcıları için söz konusu yazılımın yayınlanıp yayınlanmayacağı da belli değil.  



    https://newatlas.com/photography/nikon-beta-webcam-utility-software/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 hf.
    Eski cep telefonunuzun kamerasını söküp direk usb'ye bağlayın otomatik görüyor gayet de net :D
    Bu kameralar zaten aşırı pahalı!
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Telefonlar için bu tarz uygulamalar var mı?
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    muhalefet_ağlıyor.com 1 hf. yeni yorumcu
    fotoğraf makinesinin kamera gibi kullanımı(sürekli odak değiştirmesi) sıkıntısı çıkarmaz mı?
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Yazılımın Mac kullanıcıları için yayınlanmış bir sürümü yok. Apple kullanıcıları için söz konusu yazılımın yayınlanıp yayınlanmayacağı da belli değil.


    X serisi için var görünüyor.

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    1 Yanıt Yanıtla
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf. interwap
    Ufakda olsa ilgi görürse çıkarırlar yakın zamanda zaten çok problem olacak bir konu değil.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf.
    Android telefonlar için geçerli olanı var mı acaba?
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