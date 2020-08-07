Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı

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Teknoloji tutkunlarının merakla bellediği Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, sadece iki gün önce tanıtılmalarına rağmen ilk yazılım güncellemelerini aldılar.

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4 Eylül'de satışa çıkacak

Yeni yazılım güncellemeleri yaklaşık olarak 500 MB'lık bir indirme gerektiriyor. Güncelleme paketinin Galay Note 20 amiral gemilerine tam olarak ne gibi yenilik veya düzeltme getirdiği açık değil ancak bilinen tek şey Ağustos 2020 güvenlik yamasının güncellemeye dahil edilmiş olduğu. Muhtemelen cihazlara dağıtılan bu güncelleme performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri ile birlikte geliyor ve kullanıcılar, Note 20 akıllı telefonlarını kutudan çıkardıklarında bu güncelleme ile karşılaşacaklar.

Note 20 ve Note 20 Ultra, bölgeye bağlı olarak Exynos 990 veya Snapdragon 865+ işlemci ile geliyor. Samsung'un, Android 10 tabanlı One UI 2.5 arayüzü çalıştıran bu son amiral gemileri için üç büyük işletim sistemi güncellemesi sözü verdiğini de belirtelim. Akıllı telefonların 4 Eylül'den itibaren raflara çıkmasının bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-series-already-getting-its-first-software-update/

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