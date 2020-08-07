Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un sadece birkaç gün önce tanıttığı Galaxy Note 20 serisi henüz raflara çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı bile.
    2 hf.
    2,7b
    1
    8
    Cep Tel...
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji tutkunlarının merakla bellediği Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, sadece iki gün önce tanıtılmalarına rağmen ilk yazılım güncellemelerini aldılar.

    Ayrıca Bkz. "Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu"

    4 Eylül'de satışa çıkacak

    Yeni yazılım güncellemeleri yaklaşık olarak 500 MB'lık bir indirme gerektiriyor. Güncelleme paketinin Galay Note 20 amiral gemilerine tam olarak ne gibi yenilik veya düzeltme getirdiği açık değil ancak bilinen tek şey Ağustos 2020 güvenlik yamasının güncellemeye dahil edilmiş olduğu. Muhtemelen cihazlara dağıtılan bu güncelleme performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri ile birlikte geliyor ve kullanıcılar, Note 20 akıllı telefonlarını kutudan çıkardıklarında bu güncelleme ile karşılaşacaklar.

    Note 20 ve Note 20 Ultra, bölgeye bağlı olarak Exynos 990 veya Snapdragon 865+ işlemci ile geliyor. Samsung'un, Android 10 tabanlı One UI 2.5 arayüzü çalıştıran bu son amiral gemileri için üç büyük işletim sistemi güncellemesi sözü verdiğini de belirtelim. Akıllı telefonların 4 Eylül'den itibaren raflara çıkmasının bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-series-already-getting-its-first-software-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 2 hf. en beğenilen
    Hiç ilgimi çekmiyor. Farkında mısınız eskiden bu tür amiral gemisi telefonların sızıntıları ne çok okunur ne çok beklenirdi, şimdi kendi kendine çıkıyor ve haberi eskinin çeyreği kadar bile yapılmıyor çünkü ülkemiz resmen bir orta sınıf telefon ekonomisi oldu. Ulaşamadığımız cihazların haberini de az okur olduk. Çok değil daha 5-6 sene öncesinde nasılda bekler planlar yapardık.
    Hiç ilgimi çekmiyor. Farkında mısınız eskiden bu tür amiral gemisi telefonların sızıntıları ne çok okunur ne çok beklenirdi, şimdi kendi kendine çıkıyor ve habe...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 2 hf.
    Adamlar ülkemiz dahil Avrupa'yı takmayıp daha dandik işlemciyle gönderiyor, üstelik fiyatta kesintiye de gitmiyor... Gerçi kesseler ne olacak, artık amiral gemileri bu ülkede sadece zenginlere hitap ediyor. Üstte başka arkadaş yazmış. Eskiden takip ederdik heyecanla çıkınca alsak mı acaba diye, artık Redmi telefonları takip eder olduk...
    Adamlar ülkemiz dahil Avrupa'yı takmayıp daha dandik işlemciyle gönderiyor, üstelik fiyatta kesintiye de gitmiyor... Gerçi kesseler ne olacak, artık amiral gemi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    borukuzen (faruk puka) 1 hf.
    Eskiden bir ihtimal alabileceğimiz telefonlar ilk tanıtıldığında, hangi yeni özelliklerle geliyor diye merak ederdik.

    Bu fiyatlarla artık hangi özelliklerle gelirse gelsin ilgi çekmiyor.
    Eskiden bir ihtimal alabileceğimiz telefonlar ilk tanıtıldığında, hangi yeni özelliklerle geliyor diye merak ederdik. Bu fiyatlarla artık hangi özellik...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Osiris34 (M. K.) 1 hf.
    ABD fiyat 1299$. Türkiye fiyat: 12.999 TL (Snapdragon işlemci konusunu yok sayıyorum.)Dolar pratikte 10 TL diyelim biz şuna. Gelin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    borukuzen (faruk puka) 1 hf.
    Eskiden bir ihtimal alabileceğimiz telefonlar ilk tanıtıldığında, hangi yeni özelliklerle geliyor diye merak ederdik.

    Bu fiyatlarla artık hangi özelliklerle gelirse gelsin ilgi çekmiyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cumur ( cmr) 2 hf. (düzenlendi)
    ozguven 1 milyon adamlarda, saatinin de pilini kucultmusler alirsan ekime almazsan.... diyorlar resmen
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 2 hf.
    Adamlar ülkemiz dahil Avrupa'yı takmayıp daha dandik işlemciyle gönderiyor, üstelik fiyatta kesintiye de gitmiyor... Gerçi kesseler ne olacak, artık amiral gemileri bu ülkede sadece zenginlere hitap ediyor. Üstte başka arkadaş yazmış. Eskiden takip ederdik heyecanla çıkınca alsak mı acaba diye, artık Redmi telefonları takip eder olduk...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 2 hf.
    hani one ui 2.5 lansman sonu S20 lere de gelecekti ? boyle bir haberler vardi hem sizde hem diger kanallarda noldu o ise ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Eee şimdi 2 hakkı mı kaldı :D Çıkmadan bütün canlarını kullanmasın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    strathmorea (alper ozan) 2 hf. en beğenilen
    Hiç ilgimi çekmiyor. Farkında mısınız eskiden bu tür amiral gemisi telefonların sızıntıları ne çok okunur ne çok beklenirdi, şimdi kendi kendine çıkıyor ve haberi eskinin çeyreği kadar bile yapılmıyor çünkü ülkemiz resmen bir orta sınıf telefon ekonomisi oldu. Ulaşamadığımız cihazların haberini de az okur olduk. Çok değil daha 5-6 sene öncesinde nasılda bekler planlar yapardık.
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 1 hf. strathmorea
    Alamayacağım cihaz değil ama almayacağım için alamayacağım kategorisinde olduğundan, hiç eski heyecanını oluşturmuyor artık bu ürünler. Galaxy S2 lansmanı, S4 lansmanı, S6 lansmanı dönemleri ne heyecanlıydı. Ama şimdi yok o heyecan...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir 1 hf. Qualcomm DSP çipindeki güvenlik kusurları birçok Android kullanıcısını riske atıyor 1 hf. Google+ kullanıcıları, kişisel veri ihlalleri nedeniyle 12 dolar tazminat alacak 1 hf. Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var 1 hf. TikTok ilk TV uygulamasını başlattı 1 hf. Amerikan ulusal güvenlik roketlerini SpaceX ve ULA fırlatacak 1 hf. Huawei'nin ilk masaüstü bilgisayarının özellikleri belli oldu 1 hf. LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli 1 hf. Huawei'in en iyi dizüstü bilgisayarı | MateBook X Pro incelemesi 1 hf. Hyundai, geliştirdiği konseptlerle "Geleceğin Mobilite Ödülü"nü kazandı 1 hf. Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu 1 hf. Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir 1 hf. Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi 1 hf. Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte 1 hf. Zeptolab’dan absürt robot savaşları oyunu 1 hf. 67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor 2 hf. Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı 2 hf. Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında 2 hf. Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos) 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı Sonraki 2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir 2 hf. Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu 2 hf. Katlanabilir Google Pixel için tarih belli oldu 2 hf. OKEx ile kripto para piyasalarına giriş | DH takipçilerine özel promosyon! 2 hf. Makyajlı BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri 2 hf. PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi 2 hf. Cinemaximum sinema salonları açıldı 2 hf. Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı 2 hf. Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak 2 hf. Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra 2 hf. Yerli otomobilin marka ismi belli oldu 2 hf. Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu 2 hf. Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi 2 hf. Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak 2 hf. Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar 2 hf. Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda 2 hf. Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız