Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan iki yeni objektif; AF-S 16-35 mm f/4 ve AF-S 24 mm f/1.4

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ürettiği başarılı D-SLR kamera, objektif ve aksesuarlarla gayet yakından tanıdığımız Nikon firması, AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR ve AF-S 24 mm f/1.4 G ED'i anons ederek ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Nikon'un sessiz odaklama imkanı tanıyan SWM (Silent Wave Motor) teknolojisiyle donatılan objektiflerin teknik özellikleri ve fiyatları ise şu şekilde;

 

 

Nikon'dan iki yeni objektif; AF-S 16-35 mm f/4 ve AF-S 24 mm f/1.4
Tam Boyutta Gör

Nikon AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR

Ebatlar ve ağırlık: 125 x 82.5 mm; 680 gram
Filtre çapı: 77 mm
Optik mimari: 17 element, 12 grup, 2 ED, 3 Aspherical
Diyafram bıçağı sayısı: 9
Minimum odak mesafesi: ~0.29 metre
Maksimum diyafram: f/4
Minimum diyafram: f/22

Fiyat: 1260$ / 1050 £ / 1200 €

 

 

Nikon'dan iki yeni objektif; AF-S 16-35 mm f/4 ve AF-S 24 mm f/1.4
Tam Boyutta Gör

 

 

Nikon AF-S 24 mm f/1.4 G ED

Ebatlar ve ağırlık: 88.5x 83 mm; 620 gram
Filtre çapı: 77 mm
Optik mimari: 12 element, 10 grup, 2 ED, 2 Aspherical
Diyafram bıçağı sayısı: 9
Minimum odak mesafesi: ~0.25 metre
Maksimum diyafram: f/1.4
Minimum diyafram: f/16

Fiyat: 2200$ / 1950£ / 2150 €


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PlutosDaddy 9 yıl

demoX

Anlayamadığım nokta 16-35 mm lensin fiyatının niye bu kadar yüksek olduğu, yarı fiyatına benzer f değerinde daha geniş aralıklı 16-85 lens mevcut- gerçi dx ama...


Objektif üzerinde altın halka gördüğün vakit anlayacaksın fiyat ve performanstaki ivmeyi
Öte yandan, aralık arttıkça performans düşüşü de var zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demoX 9 yıl

PlutosDaddy


demoX

Anlayamadığım nokta 16-35 mm lensin fiyatının niye bu kadar yüksek olduğu, yarı fiyatına benzer f değerinde daha geniş aralıklı 16-85 lens mevcut- gerçi dx ama...


Objektif üzerinde altın halka gördüğün vakit anlayacaksın fiyat ve performanstaki ivmeyi
Öte yandan, aralık arttıkça performans düşüşü de var zaten...


Hiç altın halkalı objektifimiz olmadı ki bilelim aradaki farkı
ne diyelim nasip...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
24 mm ve 1.4 harika ama çok pahalı 100 liraya pentaxın 50 mm 1.7 sini almayı tercih ederim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet1980 9 yıl

sadtneverdie

24 mm ve 1.4 harika ama çok pahalı 100 liraya pentaxın 50 mm 1.7 sini almayı tercih ederim :)


Nikon unda 50 1.8 i var ucuza, Canon da ve Sony de de var işte ama açı genişledikçe pahalı oluyor. Hiç olmamasından iyidir ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FCK® 9 yıl
şu 24 mm ne kadar da hoş duruyor... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demoX 9 yıl
Anlayamadığım nokta 16-35 mm lensin fiyatının niye bu kadar yüksek olduğu, yarı fiyatına benzer f değerinde daha geniş aralıklı 16-85 lens mevcut- gerçi dx ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6948 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nikkor, vr ve nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TT DuOrb Extreme Ekran Kartı Soğutucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim