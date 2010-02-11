Nikon'dan iki yeni objektif; AF-S 16-35 mm f/4 ve AF-S 24 mm f/1.4

Ürettiği başarılı D-SLR kamera, objektif ve aksesuarlarla gayet yakından tanıdığımız Nikon firması, AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR ve AF-S 24 mm f/1.4 G ED'i anons ederek ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Nikon'un sessiz odaklama imkanı tanıyan SWM (Silent Wave Motor) teknolojisiyle donatılan objektiflerin teknik özellikleri ve fiyatları ise şu şekilde;

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