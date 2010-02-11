Nikon'dan iki yeni objektif; AF-S 16-35 mm f/4 ve AF-S 24 mm f/1.4

Ürettiği başarılı D-SLR kamera, objektif ve aksesuarlarla gayet yakından tanıdığımız Nikon firması, AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR ve AF-S 24 mm f/1.4 G ED'i anons ederek ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Nikon'un sessiz odaklama imkanı tanıyan SWM (Silent Wave Motor) teknolojisiyle donatılan objektiflerin teknik özellikleri ve fiyatları ise şu şekilde;
Nikon AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR
Ebatlar ve ağırlık: 125 x 82.5 mm; 680 gram
Filtre çapı: 77 mm
Optik mimari: 17 element, 12 grup, 2 ED, 3 Aspherical
Diyafram bıçağı sayısı: 9
Minimum odak mesafesi: ~0.29 metre
Maksimum diyafram: f/4
Minimum diyafram: f/22
Fiyat: 1260$ / 1050 £ / 1200 €
Nikon AF-S 24 mm f/1.4 G ED
Ebatlar ve ağırlık: 88.5x 83 mm; 620 gram
Filtre çapı: 77 mm
Optik mimari: 12 element, 10 grup, 2 ED, 2 Aspherical
Diyafram bıçağı sayısı: 9
Minimum odak mesafesi: ~0.25 metre
Maksimum diyafram: f/1.4
Minimum diyafram: f/16
Fiyat: 2200$ / 1950£ / 2150 €
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Objektif üzerinde altın halka gördüğün vakit anlayacaksın fiyat ve performanstaki ivmeyi Öte yandan, aralık arttıkça performans düşüşü de var zaten...
Hiç altın halkalı objektifimiz olmadı ki bilelim aradaki farkı ne diyelim nasip...
Nikon unda 50 1.8 i var ucuza, Canon da ve Sony de de var işte ama açı genişledikçe pahalı oluyor. Hiç olmamasından iyidir ama