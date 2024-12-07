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    James Cameron, Meta Quest için yeni projeler üretecek

    James Cameron ve Meta bu hafta önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında Cameron ve ekibi, Meta'nın VR/AR başlıklarına yönelik olarak 3D içerikler hazırlayacak.
    James Cameron, 3D VR projeleri için Meta ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen James Cameron, daha çok filmlerinin yakaladığı muazzam başarılarla gündeme geliyor olsa da aslında kendisi yeni sinema teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da öncü isimlerden birisi. 3D filmlerin yaygınlaşmasından CGI teknolojilerinde yapılan atılımlara pek çok konuda Hollywood'a öncülük eden Cameron, şimdi bir benzerini VR başlıklarıyla yapmaya hazırlanıyor.

    Usta yönetmen, bu hafta Meta ile önemli bir anlaşmaya imza attı. James Cameron ve şirketi Lightstorm Vision, bu anlaşma kapsamında Meta'nın VR başlığı Meta Quest için 3D içerikler hazırlayacak. Ama belki de daha önemlisi, Cameron bu teknolojiyi sektöre tanıtarak, sinema dünyasındaki kullanımını yaygınlaştırma çabalarına öncülük edecek.

    James Cameron: "Tarihi Bir Dönem Noktasındayız"

    Bu anlaşmanın duyurulmasının ardından bir açıklama yayınlayan James Cameron, Meta'nın geliştirdiği teknolojiyi görünce hayran kaldığını söylüyor. Usta yönetmen, bu teknolojinin tüm dünyada içerik üreticileri için işleri kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Cameron, içerik üretimi konusunda "tarihi bir dönüm noktasındayız" diyor.

    Meta ve James Cameron'ın ilk aşamada hayata geçirmek istediği projelerin başında, "dünya çapında 3D eğlence deneyimleri yaratmak" geliyor. Bu amaç doğrultusunda, Meta Quest'e yönelik olarak canlı spor yayınları, konserler, filmler ve diziler hazırlanacak. Ancak şimdilik somut bir proje açıklanmadı.

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