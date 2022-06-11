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    Anlık Bildirim

    Ninja Kaplumbağalar: Shredder’ın İntikamı çıkış tarihi belli oldu

    Ninja Kaplumbağalar: Shredder’ın İntikamı oyunu için çıkış tarihi ve platformlar da belli oldu. Xbox Game Pass seçeneği hali hazırda oyuncular için avantaj olacak. 
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    Ninja Kaplumbağalar: Shredder’ın İntikamı
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    Uzun yıllardır popülaritesinden hiç bir şey kaybetmeyen Ninja Kaplumbağalar serisi merakla beklenen yeni oyunu ile bir kez daha oyuncuların karşısına çıkıyor. Oyuncuları 80’li yıllara geri götürecek Ninja Kaplumbağalar: Shredder’ın İntikamı önemli karakterleri de dahil etmiş.

    Ninja Kaplumbağalar: Shredder’ın İntikamı ne zaman çıkıyor?

    Summer Games Fest 2022 fuarında bir fragmanı da yayınlanan Ninja Kaplumbağalar: Shredder’ın İntikamı klasik piksel grafikleri korurken mekanikleri daha modern hale getirerek oyun tecrübesini zenginleştirmiş.

    Foot Clan ile amansız bir mücadele girişen dört kahramanımıza Splinter Usta, Casey Jones ve April O’Neil oynanabilir karakterler olarak katılıyor. Toplamda 6 kişiye kadar çoklu oyun mümkünken Bebop ve Rocksteady de karşı tarafta yerini alıyor.

    Her karakterin kendine özgü güç, uzak dövüş veya hız gibi yetenekleri mevcut. Oyuncular kombo yaptıkça sayaçla takip edebiliyor. Ayrıca el çakarak birbiri arasında sağlık aktarımı yapabiliyor. Tek oyunculu mod ilerledikçe açılan seviyelere sahipken ikincil görevler oynanmayan karakterlerin kilidini de açabiliyor.  

    16 Haziran 2022 tarihinde erişime açılacak oyun Steam üzerinden PC, PlayStation 4, Xbox One, ve Nintendo Switch ile uyumlu olacak. PlayStation 5 ve Xbox Series S | X için de yayınlanacak oyun 24.99$ fiyat etiketine sahip. Ayrıca Xbox Game Pass için de sunulacak.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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