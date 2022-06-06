Diablo Immortal tam karakter yükseltme için 500 bin dolar istiyor

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Bugün tamamen ücretsiz ve reklamsız sunulan uygulamalar genelde kurumsal yapılara ait olanlar. Mobil uygulama dünyasında ne yazık ki tamamen ücretsiz ancak reklamlı, kısmi ücretli ve reklamlı ya da tamamen ücretli uygulamalar yer alıyor. Bazılarında satın alma konusu artık arşa çıkmış durumda.

Diablo Immortal servete mal olabilir

Pek çok ücretsiz oyunda olduğu gibi Diablo Immortal oyunu da iç satın alma mekanizmasına sahip. Bu bakımdan ücretsiz bir şekilde oyunu oynayanların ilerlemesi oldukça yavaş ve oyunun sonuna ulaşmak da imkânsıza yakın. Oyunda nadir veya efsane sandıklardan çıkan ve rütbe sistemine göre düşükten yükseğe sıralanan elmaslar mevcut. Bu elmasları kullanarak ya da birleştirerek karakterinizi geliştiriyorsunuz.

Diablo Immortal indirilebilir 4 gün önce eklendi

Oyun içerisinde bulunmayan bu sandıkların satın alınması gerekiyor. YouTuber Gregg2G ve Shroud bu işe kafa yorarak oyunda bir karakterin olabilecek en üst seviyeye ulaşması için ne kadar para harcanması gerektiğini hesaplamış. Ve tamı tamına 500 bin dolar civarında bir meblağa ulaşılmış. Oyunun dipsiz kuyu gibi para yuttuğu ifade ediliyor.

Oyunun geliştiricisi olan Çinli NetEase bugüne kadar ücretsiz oyunlarından 9.8 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Tecrübesini bu oyuna da yansıtmış. Bazı Avrupa ülkelerinde sandık sistemi kumar olarak kabul edildiği için Diablo Immortal erişime sunulmamıştı.

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