Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Hello Games'in yaptığı çok oyunculu hayatta kalma oyunu No Man's Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu. Son dönemde özellikle Starfield ile karşılaştırılan yapıma, Xbox, PC ve PS4&PS5 üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.

No Man's Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu

Kaçıranlar için yayınlandığı ilk günden bu yana sürekli olarak yenilenen No Man's Sky, yakın tarihte Omega güncellemesine kavuştu. Bu güncelleme, gezegenlerde görev desteği, yan görevler, yeni öğeler dahil olmak üzere çok sayıda yenilik içeriyor. Güncellemenin bir parçası olarak da oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.

Hello Games, deneme sürümünün sonlanacağı tarihi veya saati paylaşmadı. Ancak oyunun geçtiğimiz hafta sonu da ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 26 Şubat Pazartesi günü sonlanması muhtemel. Bunun ardından oyuna devam etmek için satın almanız gerekecek.

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Ücretsiz deneme sürümüne ek olarak, No Man's Sky'ın büyük bir indirimle sunulduğunu hatırlatalım. Oyuna PS4&PS5 üzerinden 449,50 TL, Xbox veya Microsoft Store'da 85 TL, Steam'de ise, 29.99 dolardan ulaşılabiliyor. Ayrıca Xbox Game Pass'e dahil olduğunu da belirtelim. Peki No Man's Sky ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra No Man Sky Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Play No Man's Sky Trial" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

No Man's Sky minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 3210 veya daha yüksek

Intel Core i3 3210 veya daha yüksek Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630

Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630 Storage: 15 GB

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No Man's Sky, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu!