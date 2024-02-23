Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 29 Şubat, yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Super Meat Boy Forever

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Super Meat Boy Forever, geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Super Meat Boy Forever için kısaca tek oyunculu aksiyon platform oyunu diyebiliriz. Oyuncular aslında sinema için yazılan bir hikâyede, tanıdık mekan ve dünyalarda yolculuğa çıkıyor. Oyunun değeri ise, Steam'de 19.99 dolar (619 TL), Epic Games'te ise 33 TL.

Super Meat Boy Forever, 22 Şubat'tan 29 Şubat'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Aerial_Knight's Never Yield, 29 Şubat'tan itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!