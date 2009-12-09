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Nokia, 2008 yılında Londra'da açılan mağazasını kapatma kararı aldı

9 yıl
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu sektörünün önde gelen üreticilerinden Nokia, Londra'nın Regent Caddesi'nde 2008 yılında faaliyetlerine başlayan mağazasını beklenmedik şekilde kapatma kararı aldı.

O2, Vodafone, T-Mobile, Orange ve 3 gibi İngiltere'nin en büyük servis sağlayıcılarıyla anlaşmalı çalışan mağazanın ikinci yaş gününü kutlayamamasının temel nedenini tahmin edersiniz ki finansal problemler oluşturuyor. Nokia'nın sözcüsü, mağazanın faaliyet gösterdiği süre içerisinde beklenildiği gibi verimli ve karlı olmadığı gerekçesiyle kapatılacağını açıkladı. Kapanışla beraber 30 çalışanın işine malesef son verilmiş olacak.


http://www.retail-week.com/retail-sectors/electricals/mobile-phones/nokia-to-withdraw-from-regent-street/5008545.article Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayozi 9 yıl
Londradaki mağazasını kapatıyorsa durum bence iyi değiil.
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