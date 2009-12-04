Nokia 5132 XpressMusic, Çin'e yolcu olabilir





Finlandiya merkezli Nokia firmasının alt ve orta segment arasında konumlandırdığı 5132 XpressMusic modelinin dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yolculuğu kısa süre içinde başlayabilir.

China Mobile tarafından piyasaya sürüleceği düşünülen ve henüz resmi duyurusu yapılmayan telefon, şu anda satışına devam edilen 5130 XpressMusic ile aynı dizayna sahip. Telefonun teknik özelliklerinde ani bir kararla ufak değişikliklere gidilmezse dört band GSM şebekesi desteği, 2.0 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk TFT ekran, 3.5 mm jak girişi, microSD kart desteği, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikler karşımıza çıkacak

Nokia 5132 XpressMusic'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatıyla ilgili bilgi şu an için bulunmuyor.