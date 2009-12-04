Nokia 5132 XpressMusic, Çin'e yolcu olabilir

Finlandiya merkezli Nokia firmasının alt ve orta segment arasında konumlandırdığı 5132 XpressMusic modelinin dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e yolculuğu kısa süre içinde başlayabilir.
China Mobile tarafından piyasaya sürüleceği düşünülen ve henüz resmi duyurusu yapılmayan telefon, şu anda satışına devam edilen 5130 XpressMusic ile aynı dizayna sahip. Telefonun teknik özelliklerinde ani bir kararla ufak değişikliklere gidilmezse dört band GSM şebekesi desteği, 2.0 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk TFT ekran, 3.5 mm jak girişi, microSD kart desteği, 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikler karşımıza çıkacak
Nokia 5132 XpressMusic'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatıyla ilgili bilgi şu an için bulunmuyor.
http://www.intomobile.com/2009/12/01/nokia-5132-xpressmusic-candybar-heading-to-china-mobile.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamam da gereksiz haber yani. Hadi Dünyadan önemli bir haber olsa anlayacağım. Konu bir telefonun Çin'de satılacak olması.
O kadar gereksiz o kadar boş bir haber ki anlatamam.
Zaten tüm haberler Dünya ile alâkalı değil mi? Mesela bir ekran kartı çıktığı zaman neden ATI nin yeni çıkarttığı ekran kartı Çin'de de satılacakmış haberi yapılnmıyor? Çünkü gereksiz.
İşte aynen bu da gereksiz..
Bu arada çok iyiydi kardeşim ya.