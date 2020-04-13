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    Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı

    Nokia'nın popüler akıllı telefonlarından Nokia 5.1 Plus ve cam gövdeli dikkat çekici Nokia 8 Sirocco, Android 10 güncellemesini çok kısa zaman içinde alacak. Sürümlerin betaları internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı
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    HMD Global, Nokia akıllı telefonlarında izlediği hızlı Android güncellemeleri politikası ile tüketiciler arasında oldukça dikkat çekici bir duruma gelmişti. Firmanın üst seviye modeli Nokia 8 Sirocco ve orta seviye Nokia 5.1 Plus modeli, Android 10 güncellemesine yakın zamanda sahip olacak. Koronavirüs sebebiyle bu güncellemelerin gecikeceğini daha önceden açıklayan firma, sızdırılan beta sürümlerine göre yakında bunları kullanıcılara sunacak.

    Daha önce de farklı Nokia modelleri için beta sürümleri internete sızdırılmıştı ve bunun ardından kısa süre sonra stabil sürümler kullanıcılara sunulmuştu. Ülkemizde Nokia 5.1 Plus olarak bilinen model, Çin’de Nokia X5 adıyla satışa sunulsa da güncelleme her ikisi için de geçerli.

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    Yeni sürümleri yüklemek için Nokia 8 Sirocco kullanıcılarının kurtarma menüsü üzerinden sürüm paketini yüklemeleri yeterli oluyor. Nokia 5.1 Plus kullanıcılarının ise MediaTek çipin varlığından ötürü öncelikle root yetkilerini MediaTek-su exploit yoluyla almaları ve ardından sızdırılan Android 10 beta buildi yüklemeleri gerekiyor. Her iki cihaz için de ön yükleyici kilidinin açılmasına ihtiyaç duyulmuyor zira sürümler HMD tarafından dijital imzalı.

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    Her şekilde hatırlatmakta fayda var, bu sürümlerin flashlanması cihazlarınızda garantiyi geçersiz kılabilir. Bunu akılda tutarak hareket etmeniz ve her tür sorundan kendinizin sorumlu olduğunuzu bilmeniz gerekiyor.

    Nokia 8 Sirocco için sızdırılan Android 10 Beta Sürümü İndirme Bağlantısı

    Nokia 5.1 Plus için sızdırılan Android 10 Beta Sürümü İndirme Bağlantısı



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 1 sa.
    Nokia 8 sirocco sd835 islemci.. suan sd 835 olupta android 10 beta dahi alan cihaz neredeyse yok gibi
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    NaciAydinlar 3 sa. yeni yorumcu
    Nkolia geri dönse ne güzel olur ama
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