Nokia 9.1 PureView, Mobil Dünya Kongresi'den sonra tanıtılacak

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HMD Global, önümüzdeki yıl yeni Android telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin çıkaracağı modeller arasında Nokia 9.1 PureView da var. Akıllı telefonun bu yılın sonunda tanıtılacağı söyleniyordu ancak gelen bilgilere bakılırsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde lanse edilecek. Bu da gelecek yılki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) duyurulmayacağı anlamına geliyor.

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HMD Global'in yeni cihazlarını MWC etkinliklerinde tanıtmasına alıştık ancak son istihbaratlara bakılırsa şirket en az bir telefonunu Mobil Dünya Kongresi sonrasına saklayacak. Buna rağmen etkinlikte Nokia 9.1 PureView hakkında ufak bir bilgilendirme yapılacak ancak asıl tanıtım etkinliği Mobil Dünya Kongresi'nden sonra gerçekleştirilecek.

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Kamera performansı daha iyi olacak

Nokia 9.1 PureView hakkında çok az detay var ancak bir önceki model olan Nokia 9 PureView ile aynı sayıda (beş) arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Tabi kamera performansı olarak daha tatmin edici seviyede olacağını belirtelim. Özellikle düşük ışıkta ve video kaydı konusunda daha iyi olacağı tahmin ediliyor. Şirketin kamera teknolojilerini geliştirmek için Light ekibi ile işbirliği yaptığı ifade ediliyor.

Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 yonga seti ile gelmişti ancak halefinin Snapdragon 855 işlemciye sahip olacağı yönünde bilgiler var. Buna karşın diğer rakip amiral gemilerinin çoğu yeni Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Nokia 9.1 PureView'un 5G bağlantı desteği ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülebileceği söyleniyor.