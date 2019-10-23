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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 9.1 PureView, Mobil Dünya Kongresi'den sonra tanıtılacak

    HMD Global'in beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un devam modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Akıllı telefonun 2020 yılının ikinci çeyreğine piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 9.1 PureView, Mobil Dünya Kongresi'den sonra tanıtılacak
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    HMD Global, önümüzdeki yıl yeni Android telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin çıkaracağı modeller arasında Nokia 9.1 PureView da var. Akıllı telefonun bu yılın sonunda tanıtılacağı söyleniyordu ancak gelen bilgilere bakılırsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde lanse edilecek. Bu da gelecek yılki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) duyurulmayacağı anlamına geliyor.

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    HMD Global'in yeni cihazlarını MWC etkinliklerinde tanıtmasına alıştık ancak son istihbaratlara bakılırsa şirket en az bir telefonunu Mobil Dünya Kongresi sonrasına saklayacak. Buna rağmen etkinlikte Nokia 9.1 PureView hakkında ufak bir bilgilendirme yapılacak ancak asıl tanıtım etkinliği Mobil Dünya Kongresi'nden sonra gerçekleştirilecek.

    Nokia 9.1 PureView, Mobil Dünya Kongresi'den sonra tanıtılacak
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    Kamera performansı daha iyi olacak

    Nokia 9.1 PureView hakkında çok az detay var ancak bir önceki model olan Nokia 9 PureView ile aynı sayıda (beş) arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Tabi kamera performansı olarak daha tatmin edici seviyede olacağını belirtelim. Özellikle düşük ışıkta ve video kaydı konusunda daha iyi olacağı tahmin ediliyor. Şirketin kamera teknolojilerini geliştirmek için Light ekibi ile işbirliği yaptığı ifade ediliyor.

    Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 yonga seti ile gelmişti ancak halefinin Snapdragon 855 işlemciye sahip olacağı yönünde bilgiler var. Buna karşın diğer rakip amiral gemilerinin çoğu yeni Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Nokia 9.1 PureView'un 5G bağlantı desteği ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülebileceği söyleniyor.



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    Mr. Jingles 33 dk.
    Hadi Nokia 9’da anladık kamera için fazla mesai harcandı. Bunda niye geçen yılın çipseti kullanılacak? İki sene üst üste geçen yılın çipsetini kullanmak firma imajı açısından bence çok ciddi bir eksi.
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    AribyAriana 1 sa.
    Fotoğraf denklaşörüne basıldığında 30 saniyede galeride işleyecekse, ne 5 kamera koy ne de kamera performansını artır. Yoksa Nokia üstatıma karşı saygım sonsuz.
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    Laazzz 2 sa.
    Nokia lütfen tasarım departmanını komple kov. Sana yapacağımız en büyük iyilik budur.
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