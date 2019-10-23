Nvidia CEO'su 2019'un en başarılı CEO'su seçildi

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AMD CEO'su Lisa Su, bir ay önce Fortune Magazine tarafından iş dünyasının en etkili kadınlarından biri olarak gösterilmişti. Şimdi ise Nvidia'nın patronu Jensen Huang, benzer bir başarı ile gündeme geldi. Deneyimli yönetici 2019’da en iyi performans gösteren CEO’lar listesinin tepesine yerleşti.

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Harvard Business Review dergisi bu yıl güçlü bir performans ortaya koyan CEO'ları belirledi. Huang ise bu listenin birinci sırasına layık görüldü. Raporda Nvidia'nın başarısına dikkat çekilirken özellikle 2015’ten 2018’e kadar şirketin hisselerinin 14 kat arttığına vurgu yapılıyor. Huang geçen yıl aynı sıralamada ikinci, bir önceki yıl ise üçüncü olmuştu.

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Appe CEO'su 62. sırada

Listede bu yıl dünyada genelinde en iyi performansı gösteren 100 CEO bulunuyor. Jensen Huang'a ek olarak 9. sırada Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın yer aldığını görüyoruz. AMD CEO'su Lisa Su ise 26. sırada kendine yer bulabilmiş. Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın patronu Tim Cook'un ise 62. sırada olması göze çarpıyor.

https://hbr.org/2019/11/the-ceo-100-2019-edition?utm_source=ixbtcom#the-best-performing-ceos-in-the-world-2019