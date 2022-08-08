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    Nokia yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya hazırlanıyor

    HMD Global altında varlığı sürdüren Nokia, çeşitli markalarla lisans anlaşması yaparak ismini farklı kategorilerde duyurmak istiyor. OffGlobal, yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya hazırlanıyor.
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    Nokia'dan yeni dizüstü bilgisayarlar geliyor
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    Üst seviye akıllı telefon pazarında kendine ciddi bir pay alamayan Nokia, farklı kategorilerde şansını denemeye devam ediyor. Firma, daha önce tablet, kulaklık ve televizyon gibi sektörlere de girmişti. Lisans anlaşmaları da yapan firma, yakında yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtacak.

    Nokia markalı katlanabilir dizüstü bilgisayar geliyor

    Fransız startup markası OffGlobal, firma ile lisans anlaşması yaparak Nokia markası altında 15.6 ve 17.3 inç dizüstü bilgisayarlarını tanıtmıştı. Görünüşe göre OffGlobal, Nokia markası altında birçok yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor.

    SIG Bluetooth Sertifikaları ortaya çıkan cihazlar, OffGlobal’in planlarını gözler önüne seriyor. Rapora göre firma, 5 farklı dizüstü bilgisayar hazırlıyor ve bunlardan birinin katlanabilir ekrana sahip olması bekleniyor. PureBook Lite 15, PureBook Lite 14, PureBook Fold 14, PureBook Pro 17 ve PureBook Pro 15 olarak adlandırılması beklenen cihazlar büyük ihtimalle yeni Nokia akıllı telefonları ile beraber IFA2022’de tanıtılacak.

    Nokia'dan yeni dizüstü bilgisayarlar geliyor
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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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