Nokia oyuncu kulaklığı hazırlıyor

Bir zamanlar telefon pazarının hâkimi olan Nokia, Microsoft ile yaptığı anlaşmalar sonucu varlığını sona erdirmişti. Uzun bir süre pazara geri dönmeyen firma, HMD Global altında pazara geri döndü ve farklı kitlelere hitap etmeye başladı. Son yıllarda özellikle kulaklık gibi kategorilerde kendine pazar payı arayan Nokia, bir de oyuncu kulaklığı üretiyor.
400mAh bataryaya sahip olacak
CB-301 veya Nokia Comm Band Pro ismine sahip olması beklenen kulaklık, Nokia Wired kulaklarına benzer ve modern bir tasarım ile geliyor. Şık tasarımı ve dahili mikronu ile dikkat çeken kulaklık, 400mAh bataryaya ve USB-C girişine sahip olacak. Cihaz, video ve oyun sırasında kullanılabilecek bir düşük gecikme moduna da sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw