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    Nokia oyuncu kulaklığı hazırlıyor

    HMD Global altında varlığını devam ettiren Nokia, farklı cihazlar üretmeye devam ediyor. Son yıllarda kulaklık pazarına yatırım yapan firma şimdi de bir oyuncu kulaklığı hazırlıyor.
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    Nokia yeni bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor
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    Bir zamanlar telefon pazarının hâkimi olan Nokia, Microsoft ile yaptığı anlaşmalar sonucu varlığını sona erdirmişti. Uzun bir süre pazara geri dönmeyen firma, HMD Global altında pazara geri döndü ve farklı kitlelere hitap etmeye başladı. Son yıllarda özellikle kulaklık gibi kategorilerde kendine pazar payı arayan Nokia, bir de oyuncu kulaklığı üretiyor.

    400mAh bataryaya sahip olacak

    CB-301 veya Nokia Comm Band Pro ismine sahip olması beklenen kulaklık, Nokia Wired kulaklarına benzer ve modern bir tasarım ile geliyor. Şık tasarımı ve dahili mikronu ile dikkat çeken kulaklık, 400mAh bataryaya ve USB-C girişine sahip olacak. Cihaz, video ve oyun sırasında kullanılabilecek bir düşük gecikme moduna da sahip olacak.

    Nokia yeni bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor
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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 59 dakika önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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