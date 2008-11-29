Nokia Japonya telefon pazarından çıkıyor

Global cep telefonu pazarının %40'ına yakın bir kısmını kontrol eden Nokia, Japonya pazaırndan çıkmaya hazırlanıyor. Ülke tüketicilerinin Uzakdoğulu üreticilerce Japonya pazarı için hazırlanan daha sofistike telefonları tercih etmesinden ötürü, global başarısını Japonya pazarına yansıtmakta sıkıntı çeken Nokia, aldığı karar ile Japonya'daki satışlarını durdurmaya karar verdi.
Firmanın bu yöndeki kararında küresel ekonomik krizin de etkili olduğu belirtilirken, Nokia'nın lüks telefon markası Vertu'nun pazardaki varlığını koruyacağı belirtilmekte. Ayrıca Amerika, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 4. büyük cep telefonu pazarı olan Japonya'nın Nokia satışlarında küçük bir paya sahip olduğu, satışların durdurulmasına yönelik kararın firmanın Japonya'daki Ar-Ge departmanını eklemeyeceği belirtiliyor.
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Japonya da telefonlar sim kartsız, yani sim kart aslında telefonun içinde ve (sanırım) değiştirilemiyor da... Bizdeki telefonlardan faklı
Yani bu şu demek, global pazara (rakamlar sallama olacak ama oran açısından yansıtıcı olabilir) sürdükleri genel üretim de Japonya minicik bir dilim. ayrıca Japonlar kendi mallarından başkasına rağbet etmezler;)
Dünya geneli pazara (bu bize gelen telefonlar gibi) 100.000 üretiyosa
Japonya pazarına <1000 civarı gibi bir üretim sözkonusudur.
Tahmin edeceğiniz üzere bu da koskoca noki ya batırmaz... (Nokia avukatı değilim elbette fakat, çok tırmalanan bi konu sanki...)
panasonic 2005 in başından bu yana gsm ya da yeni nesil 3g altyapısıyla çalışan telefon üretmiş değil.
ancak firmanın geçmiş dönem açıklamalarına baktığımızda, 3, 3,5 yada 4 gb olarak tabir edilen yeni nesil teknolojilerin rayına oturmasından sonra bu altyapıya yönelik telefonları panasonic inde çıkartacağı haberlerini duyuyoruz.
uyuyan dev pek yakında aramıza geri dönecek gibi bir anlam çıkartabilirsiniz bu yazıdan :P
sony ericsson japonya için bravia serisi telefonlar çıkartıyor.
japonyaya özgü walkman telefonlar üretiyor
japonyaya özgü cyber shot modelleri var.
zaten bu japonların felsefesinden geliyor olsa gerek. bi telefon her türlü işin altından kalkamaz, aynı anda kocaman ekranı, kocaman klavyesi olan bi cihazın ele oturan şık bir kasa içerisinde size sunulmasını bekleyemezsiniz?
bu yüzden sony ericsson walkman, cybershot, bravia, p serisi, m serisi, x serisi gibi ürünlerini kategorize ediyor..
bizde bu adamlar kadar uyanık olduğumuz zaman aşama kaydederiz ülke olarak.
Japonlar kadar olamadık. Kendilerine "uygun" olarak geliştirilmiş ürünleri tercih ediyorlar, ya da öyle olmayan ürünü almıyorlar. Bizse; "Ne, mültitaçı yok mu ? Hıh, ayfondan başkasını tanımam." diyerek beklenti ve ihtiyaçlarımızın ötesinde, avrupalı ya da amerikalı müşterilerin tüketim alışkanlıklarına uygun ürünlere balıklama atlıyoruz.====== sonunakadar katılıyorum
ayrıca NOKIA aynı model cihazları faklı isimlerde pişirip pişirim bizim gibi 3 dunya ülkelerine pazarlıyor bizim millette ooooooo bende 8561 wayyy bende 6578 var olurmu bende 9078 var sonra benim ki en serisi naber) gibi fantaziler kuruyorlar halbuki hcbiri birbirinden farklı deyil olsada zaten kullanamıyoruz milletce