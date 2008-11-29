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Nokia Japonya telefon pazarından çıkıyor

10 yıl
18,1b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Japonya telefon pazarından çıkıyor
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Global cep telefonu pazarının %40'ına yakın bir kısmını kontrol eden Nokia, Japonya pazaırndan çıkmaya hazırlanıyor. Ülke tüketicilerinin Uzakdoğulu üreticilerce Japonya pazarı için hazırlanan daha sofistike telefonları tercih etmesinden ötürü, global başarısını Japonya pazarına yansıtmakta sıkıntı çeken Nokia, aldığı karar ile Japonya'daki satışlarını durdurmaya karar verdi.

Firmanın bu yöndeki kararında küresel ekonomik krizin de etkili olduğu belirtilirken, Nokia'nın lüks telefon markası Vertu'nun pazardaki varlığını koruyacağı belirtilmekte. Ayrıca Amerika, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 4. büyük cep telefonu pazarı olan Japonya'nın Nokia satışlarında küçük bir paya sahip olduğu, satışların durdurulmasına yönelik kararın firmanın Japonya'daki Ar-Ge departmanını eklemeyeceği belirtiliyor.


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easymen 9 yıl
sofistike tdk sözük sf. 1. Yapmacık. 2. Yanıltıcı. 3. tekno. Karmaşık. 4. mec. Karmaşık. burda geçen cümlede bu manalardan sanırım hiçbiriyle kullanılmamış alelade bir kullanım olmuş.Haber yazılalı ve yorumlanalı çok zaman olmuş ama yinede yazmakta fayda var
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tcebeci 10 yıl
Vesile olmuş. Ciddi anlamda düşük kalite ürün pompalamaya başlamışlardı 3. dünya ülkelerine, fabrika üretimi sonrası testleri olumsuz çıkan partileri kastediyorum.
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SilverBullet 10 yıl
Aslında galiba atladığımız bir nokta var;
Japonya da telefonlar sim kartsız, yani sim kart aslında telefonun içinde ve (sanırım) değiştirilemiyor da... Bizdeki telefonlardan faklı
Yani bu şu demek, global pazara (rakamlar sallama olacak ama
oran açısından yansıtıcı olabilir) sürdükleri genel üretim de Japonya minicik bir dilim. ayrıca Japonlar kendi mallarından başkasına rağbet etmezler;)
Dünya geneli pazara (bu bize gelen telefonlar gibi) 100.000 üretiyosa
Japonya pazarına <1000 civarı gibi bir üretim sözkonusudur.
Tahmin edeceğiniz üzere bu da koskoca noki ya batırmaz... (Nokia avukatı değilim elbette fakat, çok tırmalanan bi konu sanki...)
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max975 10 yıl
hadi hayırlısı.
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Nike 10 yıl
Bu haber daha önce verildi galiba forumda
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sertacaygun 10 yıl
Bir devin yavaş yavaş çöküşünün işaretidir... Çin malları ve Samsung büyük ölçüde darbe vurdu zaten Dünya pazarında.
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kassatura 10 yıl
Adamlar akıllı.Onun için ekonomik güçleri çok fazla.Onun için 2.dünya savaşından sonra Batmışkaen kısa bir sürede dünya devi oldular.
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Roronoa Zoro 10 yıl
Japonya nın nufusü 240 milyon olan bir ülke,Nokia pazar payı büyük şüphesiz ama japonya pazarında bırak söz sahibi olmayı,satış yapamaz hale gelmiş,peki niye? bilinçli kullanıcı,bilinçli toplum Japonyanın halkını alkışlıyorum ,keşke bizde böyle olabilsek,nokia gibi kendini sürekli tekrar eden bir firmaya japonlar tokatı indirdi,Ama ne yazıkı 3 dünya dünya ülkesi olan ülkelerde pazar payı ve söz hakkı nokia da.
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face1tr 10 yıl
zaten japon devi panasonic de elini ayağını avrupa ve amerika pazarından çekmiş durumda

panasonic 2005 in başından bu yana gsm ya da yeni nesil 3g altyapısıyla çalışan telefon üretmiş değil.
ancak firmanın geçmiş dönem açıklamalarına baktığımızda, 3, 3,5 yada 4 gb olarak tabir edilen yeni nesil teknolojilerin rayına oturmasından sonra bu altyapıya yönelik telefonları panasonic inde çıkartacağı haberlerini duyuyoruz.
uyuyan dev pek yakında aramıza geri dönecek gibi bir anlam çıkartabilirsiniz bu yazıdan :P


sony ericsson japonya için bravia serisi telefonlar çıkartıyor.
japonyaya özgü walkman telefonlar üretiyor
japonyaya özgü cyber shot modelleri var.

zaten bu japonların felsefesinden geliyor olsa gerek. bi telefon her türlü işin altından kalkamaz, aynı anda kocaman ekranı, kocaman klavyesi olan bi cihazın ele oturan şık bir kasa içerisinde size sunulmasını bekleyemezsiniz?
bu yüzden sony ericsson walkman, cybershot, bravia, p serisi, m serisi, x serisi gibi ürünlerini kategorize ediyor..
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murdocklawless 10 yıl
japon'ların nokia'nın menülerine, işlevlerine kadar birbirinin kopyası olan sadece şekli değişik modellerine karnı tok tabi. adamlar işi çözmüş, zaten bu yüzden ikinci ekonomik güçler. onca paraya çok daha fazla özellikli telefonlar varken nokia'ya bir ton para saçmıyorlar, çünkü akıllı millet.
bizde bu adamlar kadar uyanık olduğumuz zaman aşama kaydederiz ülke olarak.
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KANUNI61 10 yıl
herdaimacemi 29.11.2008 Saat: 13:25
Japonlar kadar olamadık. Kendilerine "uygun" olarak geliştirilmiş ürünleri tercih ediyorlar, ya da öyle olmayan ürünü almıyorlar. Bizse; "Ne, mültitaçı yok mu ? Hıh, ayfondan başkasını tanımam." diyerek beklenti ve ihtiyaçlarımızın ötesinde, avrupalı ya da amerikalı müşterilerin tüketim alışkanlıklarına uygun ürünlere balıklama atlıyoruz.====== sonunakadar katılıyorum
ayrıca NOKIA aynı model cihazları faklı isimlerde pişirip pişirim bizim gibi 3 dunya ülkelerine pazarlıyor bizim millette ooooooo bende 8561 wayyy bende 6578 var olurmu bende 9078 var sonra benim ki en serisi naber) gibi fantaziler kuruyorlar halbuki hcbiri birbirinden farklı deyil olsada zaten kullanamıyoruz milletce
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herdaimacemi 10 yıl
Japonlar kadar olamadık. Kendilerine "uygun" olarak geliştirilmiş ürünleri tercih ediyorlar, ya da öyle olmayan ürünü almıyorlar. Bizse; "Ne, mültitaçı yok mu ? Hıh, ayfondan başkasını tanımam." diyerek beklenti ve ihtiyaçlarımızın ötesinde, avrupalı ya da amerikalı müşterilerin tüketim alışkanlıklarına uygun ürünlere balıklama atlıyoruz.
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