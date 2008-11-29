Nokia Japonya telefon pazarından çıkıyor

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Global cep telefonu pazarının %40'ına yakın bir kısmını kontrol eden Nokia, Japonya pazaırndan çıkmaya hazırlanıyor. Ülke tüketicilerinin Uzakdoğulu üreticilerce Japonya pazarı için hazırlanan daha sofistike telefonları tercih etmesinden ötürü, global başarısını Japonya pazarına yansıtmakta sıkıntı çeken Nokia, aldığı karar ile Japonya'daki satışlarını durdurmaya karar verdi.

Firmanın bu yöndeki kararında küresel ekonomik krizin de etkili olduğu belirtilirken, Nokia'nın lüks telefon markası Vertu'nun pazardaki varlığını koruyacağı belirtilmekte. Ayrıca Amerika, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 4. büyük cep telefonu pazarı olan Japonya'nın Nokia satışlarında küçük bir paya sahip olduğu, satışların durdurulmasına yönelik kararın firmanın Japonya'daki Ar-Ge departmanını eklemeyeceği belirtiliyor.