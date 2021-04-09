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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia Lite Earbuds tanıtıldı

    Nokia Lite Earbuds tam kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme ve mekansal ses gibi özelliklerden yoksun olarak geliyor. Yüksek fiyat etiketi sorun olabilir.
    09 Nisan 2021, 17:00 (4 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia Lite Earbuds tanıtıldı
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    Nokia’nın akıllı telefon üzerine yoğunlaştığı sanal etkinliğinde yeni bir kablosuz kulaklık modeli de kendisini göstermeyi başardı. Nokia Lite Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

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    Nokia Lite Earbuds özellikleri ve fiyatı

    Nokia Lite Earbuds kulaklık modeli piyasada alıştığımız uzun sağlı ve silikon uçlu tasarımı devam ettiriyor. 6mm sürücüsü olan kulaklık 20Hz-20kHz aralığındaki frekansları kapsıyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı ile tek seferde tek bir cihaza bağlanabiliyor.

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    Kulaklıklar tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Şarjlı kılıf ile birlikte bu süre 36 saate çıkıyor. Kılıfta yer alan LED bildirim ışıkları ile bataryanın durumu takip edilebiliyor. Paket içerisinde 3 farklı kulaklık ucu da yer alıyor.

    Nokia Lite Earbuds modeli 75 Avro gibi yüksek bir fiyattan piyasaya giriyor. Bu fiyat seviyelerinde aktif gürültü engelleme yapabilen rakipler bulmak mümkün. Bu bakımdan Nokia’nın işi oldukça zor gibi.



    https://www.gsmarena.com/nokia_lite_earbuds_have_36_hour_battery_life_hmd_announces_5g_mvno_for_the_uk-news-48572.php
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu gün bu teknolojiyi kulağına sokan !
    yarın ileri teknolojiyi neresine sokmasın ki ! :) :D
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    75 euro mu ? Nokia yapma
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    ARAGORNyeg 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    O fiyata seni kim niye alsın aga?
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