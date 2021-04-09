Nokia Lite Earbuds tanıtıldı

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Nokia’nın akıllı telefon üzerine yoğunlaştığı sanal etkinliğinde yeni bir kablosuz kulaklık modeli de kendisini göstermeyi başardı. Nokia Lite Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

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Nokia Lite Earbuds özellikleri ve fiyatı

Nokia Lite Earbuds kulaklık modeli piyasada alıştığımız uzun sağlı ve silikon uçlu tasarımı devam ettiriyor. 6mm sürücüsü olan kulaklık 20Hz-20kHz aralığındaki frekansları kapsıyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı ile tek seferde tek bir cihaza bağlanabiliyor.

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Kulaklıklar tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Şarjlı kılıf ile birlikte bu süre 36 saate çıkıyor. Kılıfta yer alan LED bildirim ışıkları ile bataryanın durumu takip edilebiliyor. Paket içerisinde 3 farklı kulaklık ucu da yer alıyor.

Nokia Lite Earbuds modeli 75 Avro gibi yüksek bir fiyattan piyasaya giriyor. Bu fiyat seviyelerinde aktif gürültü engelleme yapabilen rakipler bulmak mümkün. Bu bakımdan Nokia’nın işi oldukça zor gibi.

https://www.gsmarena.com/nokia_lite_earbuds_have_36_hour_battery_life_hmd_announces_5g_mvno_for_the_uk-news-48572.php

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