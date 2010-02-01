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IDC tarafından hazırlanan son rapora göre dördüncü çeyrekte pazar payı %39 olarak kaydedilen Nokia, telefon fiyatlarında indirime gitti. Dünyanın en büyük telefon üreticisi unvanını koruyan Finlandiya merkezli firma, endüstri içerisindeki kaynaklarca doğrulanan ve Reuters tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, telefon fiyatlarında %10'a varan indirimler yaptı. Mevcut iş planının bir parçası olarak, rakiplerine karşı daha iyi pozisyon almak amacıyla yapılan indirim çerçevesinde Nokia'nın, akıllı telefon pazarındaki en ucuz temsilcisi 5230, Finlandiya'da 170 Avro (239$) seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

Akıllı telefon pazarındaki büyüme ve düşük fiyatlı modellere artan ilgi, 5230 ve sınıfındaki diğer modellerin yüksek talep görmesini sağlarken, Nokia yeni fiyat indirimiyle pazardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Akıllı telefon pazarının bu yıl %10 büyüyeceğini öngören Nokia'nın son düzenlemesinin özellikle orta segment çözümlere yoğunlaşan Sony Ericsson'a etki edebileceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Nokia, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla akıllı telefonlardan elde ettiği dönemsel gelirin %26 artış göstererek 3.9 milyar Avro seviyesine çıtkığını ve genel mali tabloya olumlu katkı yaptığını duyurmuştu.