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Nokia telefon fiyatlarında indirime gitti

9 yıl
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia telefon fiyatlarında indirime gitti
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IDC tarafından hazırlanan son rapora göre dördüncü çeyrekte pazar payı %39 olarak kaydedilen Nokia, telefon fiyatlarında indirime gitti. Dünyanın en büyük telefon üreticisi unvanını koruyan Finlandiya merkezli firma, endüstri içerisindeki kaynaklarca doğrulanan ve Reuters tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, telefon fiyatlarında %10'a varan indirimler yaptı. Mevcut iş planının bir parçası olarak, rakiplerine karşı daha iyi pozisyon almak amacıyla yapılan indirim çerçevesinde Nokia'nın, akıllı telefon pazarındaki en ucuz temsilcisi 5230, Finlandiya'da 170 Avro (239$) seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

Akıllı telefon pazarındaki büyüme ve düşük fiyatlı modellere artan ilgi, 5230 ve sınıfındaki diğer modellerin yüksek talep görmesini sağlarken, Nokia yeni fiyat indirimiyle pazardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Akıllı telefon pazarının bu yıl %10 büyüyeceğini öngören Nokia'nın son düzenlemesinin özellikle orta segment çözümlere yoğunlaşan Sony Ericsson'a etki edebileceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Nokia, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla akıllı telefonlardan elde ettiği dönemsel gelirin %26 artış göstererek 3.9 milyar Avro seviyesine çıtkığını ve genel mali tabloya olumlu katkı yaptığını duyurmuştu.


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@nano@ 9 yıl
burda 173€+kdv zaten 3€ mu indirmişler hepsiburada.com/...
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talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
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Batuist 9 yıl
Ne kadar zeki insanlar var şu forumda bayılıyorum bu siteye.. hele o cevap yazan bazılarının yüksek IQ'ları yokmu insanları güldürmek için mizah sayfalarına bile gerek kalmıyor..


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sotoxs 9 yıl
amerikadaki fiyatlarla görebilecekmiyiz acaba?
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CoreXXX 9 yıl
valla ben vatandan 390 tl ye 5230 aldım dokunmatik fiyatına göre mükemmel bi telefon , samsung corby yapmış 340 liraya bu telefonun yanında dandik çin telefonlarına benziyo. 5650 lindy aldım ordan bilyorum samsung telefon yapamıyor.
bence dünyanın en iyi telefonlarını sony ericssson ve nokia yapıyor
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DH Misafiri 9 yıl
nokia hala yaşıyor mu yaa???
insanoğlu dikkat çekmek için bazen saçma sapan şeyler yapabiliyor ne yazık ki.Ama bu kadarını da ilk defa gördüm.Sen hangi gezegende ikamet edersin arkadaş merak ettim valla
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fukarakoala 9 yıl
Nokia ucuzlaması ülkemizde pek yansımaz direk kar olarak cebe atarlar.Explorer direk olarak entegre gelmesinden kaynaklı en cok kullanılandır.
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DH Misafiri 9 yıl
nokia hala yaşıyor mu yaa???
insanoğlu dikkat çekmek için bazen saçma sapan şeyler yapabiliyor ne yazık ki.Ama bu kadarını da ilk defa gördüm.Sen hangi gezegende ikamet edersin arkadaş merak ettim valla
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ten_don 9 yıl
pazar lideri olması bir şey ifade etmez çünkü artık bir arzu nesnesi degil.. insanlar iphone'lar vs. için kuyruklara giriyor onun muhabbetini yapıyor..
explorerda hala en çok kullanılan browser ama kimler tarafından?
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Batuist 9 yıl
nokia hala yaşıyor mu yaa???
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Kissed by Fire 9 yıl

Batuist

nokia hala yaşıyor mu yaa???


Evet , Pazar payı ile hala dünyada 1. sırada , Bilmiyorsan öl..
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mawoix 9 yıl
sevindim böle bi habere.. nokia hala yaşıyor mrk etme.. N900le rakiplerine kapak attı yoluna daha iyi cihazlar yapmak suretiyle devam edicek..
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