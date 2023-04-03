Yeni nesil “tuşlu” telefonlara yöneliyor: Peki ama neden?

Yeni Nokia 3310 gibi telefonlar popülerleşiyor
Dünya genelinde bu telefonların satışı düşmeye devam etse de Nokia markasının lisans sahibi olan HMD Global, 2022 yılı boyunca ABD'de her ay on binlerce kapaklı telefon satmayı başardı. Bunun nedeni ise ruh sağlıklarını korumak için ekran süresini kısaltmaya çalışan Z kuşağı. Yeni nesil özellikle sosyal medyanın psikolojilerine olan etkilerini azaltmak istiyor. Ek olarak ABD’de bazı eyaletler gençleri korumak için sosyal medya hesabı açmayı ebeveyn kontrolüne ve iznine almayı tartışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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