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    Yeni nesil “tuşlu” telefonlara yöneliyor: Peki ama neden?

    Günümüzün akıllı telefonları gelmeden önce “özellikli telefonlar” olarak bilinen tuşlu, sürgülü veya kapaklı telefonlar popülerdi. Şimdi ise yeni nesil tekrardan bu telefonlara yöneliyor. Peki neden?
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    Yeni nesil arasında tuşlu telefonlar giderek popülerleşiyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların çıkışı ve yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde bunlardan önce çıkan “özellikli telefonlar” veya aptal telefonlar olarak da bilinen telefonların popülerliği dibi gördü. Özellikli telefonlar olarak ifade edilen bu telefonlara en iyi örnek 2017’de çıkan Nokia 3310 3G olabilir. Akıllı telefonların popülerliğinden önce, 'özellikli telefon' terimi genellikle perakende müşteriler için çeşitli işlevlere sahip üst düzey cep telefonları için kullanılırdı ve 3G destekleri olurdu. Ancak görünüşe göre özellikle ABD’de bu telefonlar tekrardan popülerleşiyor.

    Yeni Nokia 3310 gibi telefonlar popülerleşiyor

    Dünya genelinde bu telefonların satışı düşmeye devam etse de Nokia markasının lisans sahibi olan HMD Global, 2022 yılı boyunca ABD'de her ay on binlerce kapaklı telefon satmayı başardı. Bunun nedeni ise ruh sağlıklarını korumak için ekran süresini kısaltmaya çalışan Z kuşağı. Yeni nesil özellikle sosyal medyanın psikolojilerine olan etkilerini azaltmak istiyor. Ek olarak ABD’de bazı eyaletler gençleri korumak için sosyal medya hesabı açmayı ebeveyn kontrolüne ve iznine almayı tartışıyor.

    Yeni nesil arasında tuşlu telefonlar giderek popülerleşiyor Tam Boyutta Gör
    Özellikli telefonların popülaritesindeki artış, tipik akıllı telefonlarda bulunan dikkat dağıtıcı unsurların olmayışı sayesinde üretkenlik alanında da ciddi kazanımlara neden oluyor. Sosyal medyadan uzaklaşma istediğiyle birleşen bu artan talep Light gibi şirketlerin ürettiği Light Phone 2 tipindeki cihazların da işine geliyor.Odaklanmayı kolaylaştıran ve oyunlar, uygulamalar vb. faktörlerden arındırılmış klasik cep telefonları belki de sadece Z kuşağının ihtiyacı değil belirli aralıklarla herkesin ihtiyacı olabilir.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    cep telefonu, nokia ve
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