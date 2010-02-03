Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia ücretsiz adım adım navigasyon dönemini başlattı, 1.4 milyon indirme barajı aşıldı

9 yıl
11,1b
1
3
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NAVTEQ firmasını bünyesine katarak ekstra maliyetleri kontrol altına alan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, 21 Ocak 2010 tarihinde stratejik bir karar almış ve Ovi Maps'de ücretsiz adım adım navigasyon dönemini (turn by turn) açmıştı. 180 farklı ülkenin detaylı haritasını içeren Ovi Maps, 74 ülkede sesli yönlendirme yapabiliyor, 10'dan fazla ülkede trafik bilgilerini ekrana yansıtabiliyor ve şimdilik X6, N97, N97 Mini, E72, E55, E52, 6730 Classic, 6710 Navigator, 5800 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, 5230 kullanıcıları bu ücretsiz hizmetten faydalanabiliyordu.

Bu gelişme dünyanın ilgisini oldukça çekmiş olacak ki duyurudan 1 hafta sonra 1 milyonluk indirme barajı, bugün itibariyle 1.4 milyon barajı aşılmış oldu. En fazla ilgi gösteren ülkeler arasında Çin, Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya gösterilirken, yazılımın en çok 5800 XpressMusic, 5230, N97, N97 Mini, E72 kullanıcıları tarafından indirildiği açıklananlar arasında.


http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1380128 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
74 ülkede sesli yönlendirme yapabiliyor, 10'dan fazla ülkede trafik bilgilerini ekrana yansıtabiliyor.
Bunların arasında Tr var mı yok mu?
Onuda yazında haber tam olsun.

TR de 3D görünüm yok diye okumuştum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulo206 9 yıl
gerçekten çok güzel.garmin ve ndrive kadar olmasada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
74 ülkede sesli yönlendirme yapabiliyor, 10'dan fazla ülkede trafik bilgilerini ekrana yansıtabiliyor.
Bunların arasında Tr var mı yok mu?
Onuda yazında haber tam olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim