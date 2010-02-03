Nokia ücretsiz adım adım navigasyon dönemini başlattı, 1.4 milyon indirme barajı aşıldı

NAVTEQ firmasını bünyesine katarak ekstra maliyetleri kontrol altına alan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, 21 Ocak 2010 tarihinde stratejik bir karar almış ve Ovi Maps'de ücretsiz adım adım navigasyon dönemini (turn by turn) açmıştı. 180 farklı ülkenin detaylı haritasını içeren Ovi Maps, 74 ülkede sesli yönlendirme yapabiliyor, 10'dan fazla ülkede trafik bilgilerini ekrana yansıtabiliyor ve şimdilik X6, N97, N97 Mini, E72, E55, E52, 6730 Classic, 6710 Navigator, 5800 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, 5230 kullanıcıları bu ücretsiz hizmetten faydalanabiliyordu.

Bu gelişme dünyanın ilgisini oldukça çekmiş olacak ki duyurudan 1 hafta sonra 1 milyonluk indirme barajı, bugün itibariyle 1.4 milyon barajı aşılmış oldu. En fazla ilgi gösteren ülkeler arasında Çin, Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya gösterilirken, yazılımın en çok 5800 XpressMusic, 5230, N97, N97 Mini, E72 kullanıcıları tarafından indirildiği açıklananlar arasında.

http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1380128