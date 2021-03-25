Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşılarının Türkiye’ye geldiğini duyurdu. 1,4 milyon dozaşı kullanıma hazır hale gelecek.

TİTCK testleri için geçen hafta 5 bin 800 doz gelmişti. Geçtiğimiz iki günde 750 bin ve 700 bin adet iki parti halinde toplam 1 milyon 450 bin doz aşı geldi. Bu aşıların güvenlik testlerine başlandı. Önümüzdeki hafta kullanımına başlanacak. Aşı sırası gelen vatandaşlara yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı"

Pfizer/BioNTech aşısı ülkemizde ilk kez kullanılacak. Faz 3 çalışmaları yapılmıştı ancak genel kullanımına başlanmamıştı. Sağlık Bakanlığı ve BioNTech arasındaki tedarik görüşmeleri neticesinde 4,5 milyon doz sipariş edildi. Bu dozların tamamının bu ayın sonuna kadar getirileceği duyurulmuştu ancak görünen o ki diğer partilerin sevkiyatı önümüzdeki aylara sarkacak.

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