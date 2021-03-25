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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi

    Türkiye'nin sipariş ettiği BioNTech/Pfizer aşılarının bir bölümü Türkiye'ye geldi. TİTCK tarafından testlerin yapılmasının ardından kullanımına başlanacak.
    25 Mart 2021, 14:30 (52 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşılarının Türkiye’ye geldiğini duyurdu. 1,4 milyon dozaşı kullanıma hazır hale gelecek.

    TİTCK testleri için geçen hafta 5 bin 800 doz gelmişti. Geçtiğimiz iki günde 750 bin ve 700 bin adet iki parti halinde toplam 1 milyon 450 bin doz aşı geldi. Bu aşıların güvenlik testlerine başlandı. Önümüzdeki hafta kullanımına başlanacak. Aşı sırası gelen vatandaşlara yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı"

    Pfizer/BioNTech aşısı ülkemizde ilk kez kullanılacak. Faz 3 çalışmaları yapılmıştı ancak genel kullanımına başlanmamıştı. Sağlık Bakanlığı ve BioNTech arasındaki tedarik görüşmeleri neticesinde 4,5 milyon doz sipariş edildi. Bu dozların tamamının bu ayın sonuna kadar getirileceği duyurulmuştu ancak görünen o ki diğer partilerin sevkiyatı önümüzdeki aylara sarkacak.



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    vs-fb (Vn S) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne geliyorsa gelsin de aşı olalımda kurtulalım şu illetten. Öğretmenim, göya 2.öncelikliyim, derslere giriyorum ve hâlâ aşı ne zaman olacağım bilmiyorum. Her gün okula giderken toplu taşıma kullanıyorum. Öğrencilerimin yarısı da aynı şekilde. Benden beter emekçi insanlar var onu da biliyorum. Ama birilerinin de el altından bu aşıları sırası gelmeden olduğunu da biliyorum. Herşeyi Allah'a havale etmekten yoruldum. Ama maalesef bu kafa hüküm sürdükçe başka da çaremiz yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Benim gençliğim çalındı,korkum çocuklarımınki de çalınacak.
    Ne geliyorsa gelsin de aşı olalımda kurtulalım şu illetten. Öğretmenim, göya 2.öncelikliyim, derslere giriyorum ve hâlâ aşı ne zaman olacağım bilmiyorum. Her gü...
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    homebird (Bilen BİLİR) 25 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aşı olmayı bekleyen binlerce öğretmenden biriyim. Yüzlerce öğrenciyle aynı ortamda, saatlerce bulunmak insanı epey tedirgin ediyor. Çocuklar hasta olsa da fazla belirti göstertermediği için hastalığı bulaştırma riski daha yüksek oluyor. Seçim şansım olsa, bu aşı yerine geleneksel yollarla üretilmiş Sinovac aşısını tercih ederdim. Ama milyonlarca insan aşı için beklerken, seçme lüksümüz yok. Ne çıkarsa bahtımıza.
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    mokoko_TR 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    avrupanın hayvan gibi kat ve kat aşı stoklayıp kendinden başkasını düşünmedigi bir zamanda aşı aldık .. seküler z kuşagının "çin aşısından başka alamadık " diye aglayışından da kurturuluruz artık bir argümanları daha çöp oldu
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    vs-fb (Vn S) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne geliyorsa gelsin de aşı olalımda kurtulalım şu illetten. Öğretmenim, göya 2.öncelikliyim, derslere giriyorum ve hâlâ aşı ne zaman olacağım bilmiyorum. Her gün okula giderken toplu taşıma kullanıyorum. Öğrencilerimin yarısı da aynı şekilde. Benden beter emekçi insanlar var onu da biliyorum. Ama birilerinin de el altından bu aşıları sırası gelmeden olduğunu da biliyorum. Herşeyi Allah'a havale etmekten yoruldum. Ama maalesef bu kafa hüküm sürdükçe başka da çaremiz yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Benim gençliğim çalındı,korkum çocuklarımınki de çalınacak.
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