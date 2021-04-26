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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci

    HMD Global beş arka kamera ile donatılmış yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia X50 olarak anılan model Nokia 8.3 5G'nin yerini alacak.
    26 Nisan 2021, 10:50 (Güncellendi, 16 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci
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    Nokia Power User internet sitesinin haberine göre HMD Global, Nokia 8.3 5G modelinin yerini alacak beş arka kameralı yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz muhtemelen Nokia X50 adı altında piyasaya sürülecek.

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    Akıllı telefonun sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 775G yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca 108 megapiksel ana kamera ve Alman Zeiss imzalı lenslerle karşımıza çıkacak. Nokia X50'nin 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç ekranlar donatılacağı bildiriliyor.

    Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci
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    2021'in ikinci yarısında çıkabilir

    Finlandiyalı şirket yeni akıllı telefonunda 22 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pile yer verecek. Maalesef şu an için Nokia X50'nin çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Söylentilere bakılırsa akıllı telefon bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.



    https://nokiapoweruser.com/new-nokia-mobile-5g-smartphone-nokia-x50-with-108mp-rear-camera-in-works-targeted-at-q3-2021/
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C Clusive 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne zaman Nokia haberi görsem aklıma Lumia 920'yi ilk aldığım zaman gelir. O kadar farklı telefon ve işletim sistemiydi ki... PureView teknolojisi ile günümüzde gece çekimi diye adlandırdığımız o teknolojinin ilk adımını atmıştı, iPhone 5 vardı o zamanlar ve ondan çok çok daha iyi karanlıkta fotoğraf çekiyordu.

    Daha 1 senedir her firmada karanlık tema desteği varken o zamanlar Windows Phone'da koyu-aydınlık seçebiliyordun. Ama mağazası... Yazık ettiler güzelim işletim sistemine...
    Ne zaman Nokia haberi görsem aklıma Lumia 920'yi ilk aldığım zaman gelir. O kadar farklı telefon ve işletim sistemiydi ki... PureView teknolojisi ile günümüzde ...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    F fırcasızressam 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nokia ne zaman pes edeceksin ?
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    G glumerna (hiko baba) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar sezon bitiyor telefon çıkarıyor sanki satmamak üzere yapıyorlar
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    sepulturgay (yok yok) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özellik kasacaz diye iyice tasarım faciası cihazlar yapmaya başladılar.
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    Askaparta 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony ve Nokia, LG olma yolunda.
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    K Kurogane. 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapsana s888 işlemcili bir amrial hmd ms'yi de geçti hayal kırıklığı konusunda. Haber de büyük ihtimalle kolpa zaten.
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    G gidi (gidi gidi) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    keşke amoled ekran olsa, galiba sonraki cihazım nokia olacak
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar kötü bir şey daha önce görmemiştim.
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    C Clusive 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne zaman Nokia haberi görsem aklıma Lumia 920'yi ilk aldığım zaman gelir. O kadar farklı telefon ve işletim sistemiydi ki... PureView teknolojisi ile günümüzde gece çekimi diye adlandırdığımız o teknolojinin ilk adımını atmıştı, iPhone 5 vardı o zamanlar ve ondan çok çok daha iyi karanlıkta fotoğraf çekiyordu.

    Daha 1 senedir her firmada karanlık tema desteği varken o zamanlar Windows Phone'da koyu-aydınlık seçebiliyordun. Ama mağazası... Yazık ettiler güzelim işletim sistemine...
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