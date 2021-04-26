Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci

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Nokia Power User internet sitesinin haberine göre HMD Global, Nokia 8.3 5G modelinin yerini alacak beş arka kameralı yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz muhtemelen Nokia X50 adı altında piyasaya sürülecek.

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Akıllı telefonun sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 775G yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca 108 megapiksel ana kamera ve Alman Zeiss imzalı lenslerle karşımıza çıkacak. Nokia X50'nin 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç ekranlar donatılacağı bildiriliyor.

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2021'in ikinci yarısında çıkabilir

Finlandiyalı şirket yeni akıllı telefonunda 22 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pile yer verecek. Maalesef şu an için Nokia X50'nin çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Söylentilere bakılırsa akıllı telefon bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

https://nokiapoweruser.com/new-nokia-mobile-5g-smartphone-nokia-x50-with-108mp-rear-camera-in-works-targeted-at-q3-2021/

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