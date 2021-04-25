Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi

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Xiaomi düşük maliyetli Mi A2 Lite akıllı telefonunun fişini çekti. Çinli teknoloji devi cihaza yönelik desteğini sonlandırma kararı aldığı bildiriliyor.

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Xiaomi Mi A2 Lite, Android One programının bir parçası olarak 2018'in Temmuz ayında piyasaya sürüldü. MIUI arayüzü içermeyen cihaz "saf Android" sürümüyle çıkış yapan birkaç Xiaomi markalı telefondan biriydi.

İlk etapta Android 8.1 Oreo yüklü olarak satılan Xiaomi Mi A2 Lite şu anda Android 10 çalıştırıyor. Akıllı telefon son güncellemeyi Şubat ayında aldı. Güncelleme beraberinde güvenlik yamalarını da getirmişti.

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Destek süresi erken sona eriyor

Bildiğiniz üzere Android One programı kapsamında piyasaya sürülen cihazların iki büyük Android sürümü ve en az üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alması gerekiyor.

Bu teoriye göre Xiaomi Mi A2 Lite'ın Haziran ayına kadar güvenlik güncellemelerini alması lazım. Ancak, henüz resmi olarak açıklanmasa da şirketin desteğini biraz daha erken sonlandırdığı görülüyor.

https://adimorahblog.com/xiaomi-mi-a2-lite-support

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