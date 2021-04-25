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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi

    Xiaomi, Android One programı kapsamında piyasaya sürdüğü Mi A2 Lite'ın fişini çekti. En son geçtiğimiz Şubat ayında güncellenen akıllı telefonun artık güncelleme almayacağı bildiriliyor.
    25 Nisan 2021, 21:00 (6 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi
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    Xiaomi düşük maliyetli Mi A2 Lite akıllı telefonunun fişini çekti. Çinli teknoloji devi cihaza yönelik desteğini sonlandırma kararı aldığı bildiriliyor.

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    Xiaomi Mi A2 Lite, Android One programının bir parçası olarak 2018'in Temmuz ayında piyasaya sürüldü. MIUI arayüzü içermeyen cihaz "saf Android" sürümüyle çıkış yapan birkaç Xiaomi markalı telefondan biriydi.

    İlk etapta Android 8.1 Oreo yüklü olarak satılan Xiaomi Mi A2 Lite şu anda Android 10 çalıştırıyor. Akıllı telefon son güncellemeyi Şubat ayında aldı. Güncelleme beraberinde güvenlik yamalarını da getirmişti.

    Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi
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    Destek süresi erken sona eriyor

    Bildiğiniz üzere Android One programı kapsamında piyasaya sürülen cihazların iki büyük Android sürümü ve en az üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alması gerekiyor. 

    Bu teoriye göre Xiaomi Mi A2 Lite'ın Haziran ayına kadar güvenlik güncellemelerini alması lazım. Ancak, henüz resmi olarak açıklanmasa da şirketin desteğini biraz daha erken sonlandırdığı görülüyor.



    https://adimorahblog.com/xiaomi-mi-a2-lite-support
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    0537 (Musa Türkmen) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 1.000 dolarlık iPhone ile 150 dolarlık bu telefonu kıyaslamış.
    Android telefonlarda güncelleme muhabbeti çok abartılıyor. Bugün Android 6 yüklü telefonlar bile mağazadan istediği uygulamayı rahatça indirebiliyor. Ancak iPhonelarda 1-2 sene güncelleme yapmayın çoğu uygulamayı indiremezsiniz. İlla işletim sistemini güncelle uyarısı verir.
    Adam 1.000 dolarlık iPhone ile 150 dolarlık bu telefonu kıyaslamış. [resim] Android telefonlarda güncelleme muhabbeti çok abartılıyor. Bugün Andr...
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    Yanıtla +8
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha telefonu yeni değiştirdim, yıllardır android 6'lı cihaz kullanıyodum, bence çok abartılıyor bu güncelleme işi. Düzgün çalışıyorsa güncellemeye gerek yok.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bandogge 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vallahi iyi bile yaşamış aynı donemin telefonu gm9 pro'yu (eylül 2018) biz kullanıcıları 5 Eylül 2019 yılında android 9 ile gömdük
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    0537 (Musa Türkmen) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 1.000 dolarlık iPhone ile 150 dolarlık bu telefonu kıyaslamış.
    Android telefonlarda güncelleme muhabbeti çok abartılıyor. Bugün Android 6 yüklü telefonlar bile mağazadan istediği uygulamayı rahatça indirebiliyor. Ancak iPhonelarda 1-2 sene güncelleme yapmayın çoğu uygulamayı indiremezsiniz. İlla işletim sistemini güncelle uyarısı verir.
    Yanıtla +8
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha telefonu yeni değiştirdim, yıllardır android 6'lı cihaz kullanıyodum, bence çok abartılıyor bu güncelleme işi. Düzgün çalışıyorsa güncellemeye gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    K KSiber 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    Her şey kullanım kolaylığında bitiyor. Örneğin sen Android 6 ile beyaz tema ile gece kullanmak zorunda kalıp rahatsız olmuyorsan kendi canının kıymetini bilmiyorsun demektir
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    E eg2077 (E.G ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi2 ve m2 lite zaten ana konu ölü , cihazlar problemli ;) Android 10 , eger ki cihaz saglam kalmışsa zaten 3/4 yıl her uygulamayı destekler. S4 android 5.1 de,
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    Infinitum (Akif ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu cihazlara güncelleme vermemek nasıl büyük bir maliyet kalemiyse her Android üretici aynı dertte.
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    G gidi (gidi gidi) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Infinitum
    Androidde kazanç cihaz satışından elde edildiği için güncelleme vermiyorlar. İnsanlar isyan ettiği için mecburen 3 yıl palavrasını piyasaya sürdüler. Güvenlik güncellemelerini geç, 2 büyük güncelleme alan kaç tane android one cihaz vardır merak ediyorum. Nokia haricinde -nokianın da tek cazibesi bu- doğru düzgün güncelleme veren var mı?
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    Issızbiradam (yok ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hatırlatma:
    Bu telefondan 2 ay sonra iphone xs serisi çıkıyor ve hala daha güncelleme alıyor ve daha uzun yıllar güncelleme alacak.
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    G gidi (gidi gidi) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Issızbiradam
    appleda yazılım açısından zaten 7 yıl garanti. 5 yıl güncelleme + 2 yıl eski sürümler için uygulama desteği var. Keşke androidde de böyle olsa. Kondüsyonu mükemmel sapa sağlam cihazlar google yüzünden çöpe gidiyor.
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Issızbiradam
    iphone xs ile bu telefonu ciddi ciddi herhangi bi alanda kıyaslıyor musunuz? aynı klasmanda bile değiller ne fiyat olarak ne kalite olarak ne saçma bi yorum.
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